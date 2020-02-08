Selena Gomez: Bizi Instagram mahvetti

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Sosyal medya fotoğraf paylaşım sitesi Instagram'da en çok takip edilenler sırasında dördüncü olan ABD'li genç şarkıcı Selena Gomez, bu uygulamanın hiç olmamasını dilediğini açıkladı. Ünlü şarkıcı, bir dergiye verdiği ropörtajda, "Instagram bizim jenerasyonumuzu mahvetti. Herkes aynı baskıların altında. Herkes birileri gibi olmaya çalışıyor ama aslında herkes kendisi gibi olmalı" dedi. Sosyal medya hesaplarını kapattığı dönemde kendini çok daha mutlu hissettiğini söyleyen Gomez, 2018'den beri kapalı olan sosyal medya hesaplarını tekrar açmanın korkuttuğunu ifade etti.