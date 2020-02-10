Mustafa Akıncı'ya Tayfur Sökmen tepkisi: Kıbrıs’ta zulmü unutmuş

Mustafa Akıncı 6 Şubat'ta The Guardian gazetesine, Türkiye'ye bağlanmayı 'korkunç' olarak nitelendirerek, "İkinci Tayfur Sökmen olmayacağım" dedi. Her kesimden eleştiri alan Akıncı'ya bir tepki de, Suriye'deki Fransız mandasına bağlı Hatay Cumhuriyeti'nin 1939'da referandumla Türkiye'ye bağlanmasını kabul eden Sökmen'in torunu Kemal Tarık Sökmenoğlu'ndan geldi.

KKTC'NİN YILLARCA VERDİĞİ BAĞIMSIZLIK MÜCADELESİNDE BU KİŞİ NEREDEYDİ?

Hürriyet'in haberine göre; Kemal Tarık Sökmenoğlu şunları söyledi: "Akıncı'nın devlet adamı ciddiyetine ve tarih şuuruna yakışmayan açıklamasını esefle karşılıyoruz. 19 yıl 'vatan' diye haykıran bir devlet adamının hayatını inceleseydi, Tayfur Sökmen'in asil ve aziz mücadelesini görürdü. Tayfur Sökmen Atatürk'e bağlı bir vatanperver olarak Hatay Cumhuriyeti Devleti'nin Türkiye'ye dahil olması için 1918 yılından 1939 yılına kadar mücadele etti. Onun ve silah arkadaşlarının Hatay Cumhuriyeti'nin hakkını Fransızlar'a ezdirmemek ve çiğnetmemek için verdiği mücadeleyi hangi emsalsiz ruhla başardığını bilmeden bu açıklamanın yapılması, bir Türk devletinin sorumlu mevkiini işgal eden zatı muhtereme yakışmamıştır. Bunu yapan, yarın aynı saygısızlığı hayatını Kıbrıs mücadelesine adamış merhum Rauf Denktaş için de yapabilir. KKTC'nin yıllarca verdiği bağımsızlık mücadelesinde bu kişi neredeydi? Ne çabuk Kıbrıs'ın Türk halkına yapılan zulümleri unutuyor?"

AKINCI: 0 SLOGAN 1950'DE KALDI

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, tartışılan sözlerinin arkasında olduğunu söyledi. Akıncı, yazılı açıklamasında ilhakla ilgili soruyu İngiliz gazetecinin sorduğunu belirterek şöyle dedi: "Mesele nettir: Kıbrıs Türk halkı çok büyük bir oranda Rum tarafına azınlık olmayı ya da Türkiye'ye sürekli bağımlılık ilişkisi içinde yaşamayı istemiyor. Kendi kendini yöneten, yeten bir yapıyı özlüyor. 'Kıbrıs Türk'tür Türk Kalacaktır' siyaseti ve sloganı 1950'lerde kaldı. Kıbrıs'ta yaşayan farklı toplumlar vardır ve barış içinde yaşayacakları federal bir düzen arayışı sürmektedir."