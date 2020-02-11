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Son dakika: 'den Türk bayrağını yırtan Yunan milletvekili 'a ceza

hakkında soruşturma başlattığı "" toplantısındaki konuşması sırasında Türk bayrağını yırtan Yunan milletvekili kararını verdi. Ioannis 'a ödenek kesintisi ve 4 gün parlamento faaliyetlerine katılmama cezası kesti

Giriş Tarihi: 11.2.2020 17:20 Güncelleme Tarihi: 11.2.2020 17:47 ABONE OL
Son dakika: AP'den Türk bayrağını yırtan Yunan milletvekili Ioannis Lagos'a ceza

AP, Türk bayrağını yırtan Yunan milletvekili Ioannis Lagos'a ödenek kesintisi ve 4 gün parlamento faaliyetlerine katılmama cezası verdi.

Son dakika! Türk Bayrağı'nı yırtan Yunan Milletvekili Ioannis Lagos'a verilen ceza açıklandı | Video

AP GENEL KURULUNDA TÜRK BAYRAĞINI YIRTMIŞTI

Irkçı Yunan Milletvekili Lagos, Brüksel'de düzenlenen AP Genel Kurulunun "Yunan Adalarında İnsani Durum" başlıklı oturumunda Türk bayrağını yırtmıştı.

Yunan halkının göçmenler tarafından saldırıya uğradığını öne süren Lagos, "Bir tarafta da Türkiye var, her istediğini yapabiliyor. Ülkemize akın akın göçmen geliyor. İşte bu Türk bayrağı, bununla ne yapılır, yırtıp atılır. Artık buna bir son vermeliyiz." şeklinde ifadeler kullanmıştı.


SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Türk bayrağını yırtan Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi Yunan vekil Ioannis Lagos hakkında resen soruşturma başlatıldı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, AP Genel Kurulu tarafından Brüksel'de gerçekleştirilen "Yunan Adalarında İnsani Durum" toplantısındaki konuşması sırasında Türk bayrağını yırtan Lagos hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, Lagos hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 300. maddesinde belirtilen "devletin egemenlik alametlerini aşağılama" suçundan resen soruşturma yürütüleceği kaydedildi.

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Son dakika: AP'den Türk bayrağını yırtan Yunan milletvekili Ioannis Lagos'a ceza
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