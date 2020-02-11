Trump: “Bloomberg'i tercih ederim”

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Bu akşam New Hampshire eyaletinde ara seçimlerin yapılacağını anımsatan Trump, "Seçimlerde Sanders yerine Bloomberg'e karşı yarışmayı tercih ederim. Çünkü Sanders'ın destekçileri gerçek. Bloomberg ise insanları satın alıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Azil soruşturmasında kendisi aleyhine ifade veren ve geçen hafta görevden alınan Ulusal Güvenlik Konseyi yetkilisi Alexander Vindman hakkında da konuşan Trump, askeri yetkililerin Vindman'ı soruşturması gerektiğini savundu.

Trump, Vindman'ın görevden alınmasına ilişkin, "Bu türden başka görevden almalar da olacak." ifadesini kullandı.

Trump, ayrıca Hindistan'a yapacağı ziyarette, uygun görürse bu ülkeyle bir ticaret anlaşması imzalayabileceklerini kaydetti.