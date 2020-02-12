ABD’nin sözde barış planı İsrail’e ödül

BUGÜN NELER OLDU

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, BM Güvenlik Konseyi'nde, ABD'nin sözde Ortadoğu barış planına tepki gösterdi. Abbas, "Bu plan bölgeye barış ve istikrar getirmeyecektir, kabul etmiyoruz" dedi. İsrail ve ABD'nin Filistin'e teklif ettiği devletin İsviçre peynirine benzediğini belirten Abbas, "Hanginiz böyle bir devleti kabul ederdiniz?" ifadesini kullandı. Abbas planın, İsrail işgalini ödüllendirdiğini de vurguladı. Bu arada İsrail'in, Filistin'in Kudüs Valisi Adnan Gays'ın 6 ay boyunca Batı Şeria'ya girmesini yasakladığı bildirildi.