Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > ABD’nin sözde barış planı İsrail’e ödül

ABD’nin sözde barış planı ’e ödül

Giriş Tarihi: 12.2.2020 ABONE OL
ABD’nin sözde barış planı İsrail’e ödül
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, BM Güvenlik Konseyi'nde, ABD'nin sözde Ortadoğu barış planına tepki gösterdi. Abbas, "Bu plan bölgeye barış ve istikrar getirmeyecektir, kabul etmiyoruz" dedi. İsrail ve ABD'nin Filistin'e teklif ettiği devletin İsviçre peynirine benzediğini belirten Abbas, "Hanginiz böyle bir devleti kabul ederdiniz?" ifadesini kullandı. Abbas planın, İsrail işgalini ödüllendirdiğini de vurguladı. Bu arada İsrail'in, Filistin'in Kudüs Valisi Adnan Gays'ın 6 ay boyunca Batı Şeria'ya girmesini yasakladığı bildirildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
ABD’nin sözde barış planı İsrail’e ödül
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN