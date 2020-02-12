Son Dakika Haberi: Otel görevlisi 15 yaşındaki kızın telefon numarasını istedi! Vermeyince Facebook’a girip...

Hristiyan geleneğinde önemli bir yeri olan 'hediyeleşme günü'nde Tulsie ailesi, ülkelerinden uzak bir yere tatile gitmeyi planladılar. Dominik Cumhuriyeti'ne gitmeye karar veren aile, 11 bin pound değerinde bir otel tatili ayarladılar. Ancak her şey yolunda gözükse de bir süre sonra bu tatil kabusa dönüştü. 15 yaşındaki Leah'in annesi Rachel (37) kızının yaşadığı dehşeti anlattı. Olayın ardından, hem polis tarafından, hem de otel yönetimi tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.

"EL HAREKETİ İLE KIZIMI YANINA ÇAĞIRMIŞ"

Anne Rachel, kızı Leah'in sahilde yüzdükten sonra kaldıkları odaya gitmek için yola koyulduğunu, odaya yaklaştığında ise odanın içinde iki erkek temizlik görevlisi olduğunu söyledi. Leah, odada temizlik olduğunu görünce biraz zaman geçirmeye karar verdi. Rachel, "Leah birinin bağırdığını duyduğunu ve geriye baktığında işçilerinden birinin el hareketleri ile kendisini çağırdığını anlattı" dedi.

İşte son dakika haberi ile ilgili soruşturmada ortaya çıkan korkunç detaylar...