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Haberi: Otel görevlisi 15 yaşındaki kızın telefon numarasını istedi! Vermeyince Facebook’a girip...

Tulsie ailesi, ölümcül hastalığa yakalanan çocuklarını mutlu etmek için Dominik Cumhuriyeti’ne gittiler. Tatil için yaklaşık 11 bin pound para harcayan aile, bir süre sonra otelde dehşeti yaşadılar. 15 yaşındaki kızları tek başına denizde yüzdükten sonra odalarına gitmek istedi. Ancak otel odasında 2 erkek temizlik yapıyordu. Bunu gören küçük kız, temizlik bitene kadar havuzda yüzmek istedi ancak otel görevlilerinden bir tanesi kızın kolundan tutarak onu durdurdu. Facebook ve uygulamaları üzerinden küçük kızı taciz etmek istedi. Ailenin tatili, bu noktada tam anlamıyla dehşete dönüştü. İşte Dominik Cumhuriyeti’nde 15 yaşındaki kız ve ailesinin yaşadığı dehşetle ilgili haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 12.2.2020 07:36 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Otel görevlisi 15 yaşındaki kızın telefon numarasını istedi! Vermeyince Facebook’a girip...

Hristiyan geleneğinde önemli bir yeri olan 'hediyeleşme günü'nde Tulsie ailesi, ülkelerinden uzak bir yere tatile gitmeyi planladılar. Dominik Cumhuriyeti'ne gitmeye karar veren aile, 11 bin pound değerinde bir otel tatili ayarladılar. Ancak her şey yolunda gözükse de bir süre sonra bu tatil kabusa dönüştü. 15 yaşındaki Leah'in annesi Rachel (37) kızının yaşadığı dehşeti anlattı. Olayın ardından, hem polis tarafından, hem de otel yönetimi tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.

"EL HAREKETİ İLE KIZIMI YANINA ÇAĞIRMIŞ"

Anne Rachel, kızı Leah'in sahilde yüzdükten sonra kaldıkları odaya gitmek için yola koyulduğunu, odaya yaklaştığında ise odanın içinde iki erkek temizlik görevlisi olduğunu söyledi. Leah, odada temizlik olduğunu görünce biraz zaman geçirmeye karar verdi. Rachel, "Leah birinin bağırdığını duyduğunu ve geriye baktığında işçilerinden birinin el hareketleri ile kendisini çağırdığını anlattı" dedi.

İşte son dakika haberi ile ilgili soruşturmada ortaya çıkan korkunç detaylar...

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Son Dakika Haberi: Otel görevlisi 15 yaşındaki kızın telefon numarasını istedi! Vermeyince Facebook’a girip...
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