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'de kabinede deprem: istifa etti

Javid istifa etti. 'nin haberine göre Javid'den tüm danışmanlarını görevden almasının istendiği, bu talebi reddeden bakanın da istifa kararı aldığını bildirdi.

Giriş Tarihi: 13.2.2020 15:28 Güncelleme Tarihi: 13.2.2020 15:52 ABONE OL
İngiltere'de kabinede deprem: Bakan Sajid Javid istifa etti

İngiltere Maliye Bakanlığı görevine Rishi Sunak'ın atandığı bildirildi. İngiliz hükümetinden yapılan açıklamada, Maliye Bakanı Sajid Javid'in istifasının ardından yerine daha önce Hazine Bakanı olarak görev yapan Sunak'ın atandığı duyuruldu.

SUNAK İLK KEZ 2015 YILINDA MUHAFAZAKAR PARTİ VEKİLİ OLARAK PARLAMENTOYA GİRMİŞTİ.

39 yaşındaki Sunak ilk kez 2015 yılında Muhafazakar Parti vekili olarak parlamentoya girmişti.

Rishi Sunak, Winchester Koleji'ni bitirdikten sonra Oxford Üniversitesi'nde Politika, Felsefe ve Ekonomi alanlarında lisans eğitimi aldı. Sunak daha sonra ABD Stanford Üniversitesi'nde MBA (işletme yüksek lisansı) yaptı. Sunak, 1960'lı yıllarda İngiltere'ye göç eden Hint asıllı bir aileden geliyor.

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İngiltere'de kabinede deprem: Bakan Sajid Javid istifa etti
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