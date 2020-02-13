Kuzey Makedonya’da Erdoğan zirvede

BUGÜN NELER OLDU

Gallup İnternationalüyesi Brima Ajansı tarafından yapılanankette, bin 210 kişiyle yapılan görüşmelersonucu, vatandaşların yüzde60'ının Erdoğan hakkında olumludüşünceye sahip olduğu ortayaçıktı. Ankette Erdoğan'ı yüzde 54 ileAlmanya lideri Angela Merkel, yüzde 47 ileRusya lideri Putin takip etti.