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’da Erdoğan zirvede

FURKAN HAYKIR FURKAN HAYKIR Dünya
Giriş Tarihi: 13.2.2020 ABONE OL
Dünya liderlerinin uluslarara kamuoyundaki popüleritesini ölçme amacıyla Brima Ajansı tarafından yapılan ankette Kuzey Makedonya'da en ilgi duyulan dünya lideri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu. Gallup İnternational üyesi Brima Ajansı tarafından yapılan ankette, bin 210 kişiyle yapılan görüşmeler sonucu, vatandaşların yüzde 60'ının Erdoğan hakkında olumlu düşünceye sahip olduğu ortaya çıktı. Ankette Erdoğan'ı yüzde 54 ile Almanya lideri Angela Merkel, yüzde 47 ile Rusya lideri Putin takip etti.
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Kuzey Makedonya’da Erdoğan zirvede
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