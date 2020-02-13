Kuzey Makedonya’da Erdoğan zirvede

Dünya liderlerinin uluslararası kamuoyundaki popüleritesini ölçme amacıyla Brima Ajansı tarafından yapılan ankette Kuzey Makedonya'da en ilgi duyulan dünya lideri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu.
Gallup İnternational
üyesi Brima Ajansı tarafından yapılan
ankette, bin 210 kişiyle yapılan görüşmeler
sonucu, vatandaşların yüzde
60'ının Erdoğan hakkında olumlu
düşünceye sahip olduğu ortaya
çıktı. Ankette Erdoğan'ı yüzde 54 ile
Almanya lideri Angela Merkel, yüzde 47 ile
Rusya lideri Putin takip etti.