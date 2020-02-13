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Son dakika: 'dan Darbeci Hafter'e açık destek

Son dakika haberi: Dışişleri Bakanlığı Orta Doğu ve Dairesi Müdürü , 'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri 'e Fransa 'un Fransa'ya ziyarette bulunması yönündeki davetini iletti.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 13.2.2020 09:47 Güncelleme Tarihi: 13.2.2020 09:58 ABONE OL
Son dakika: Fransa'dan Darbeci Hafter'e açık destek

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'i ülkesine davet etti.

Hafter'in basın ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hafter, Fransa Dışişleri Bakanlığı Orta Doğu ve Kuzey Afrika Dairesi Müdürü Christophe Farno ile Bingazi'de bir araya geldi. Görüşmede taraflar terörle mücadeleyi ele aldı.

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Fransız yetkili Farno, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Fransa'ya ziyarette bulunması yönündeki resmi davetini Hafter'e iletti.

Farno, pazartesi de Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner'in Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) İçişleri Bakanı Fethi Başağa'ya Paris'e ziyarette bulunması yönündeki resmi davetini iletmişti.

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Son dakika: Fransa'dan Darbeci Hafter'e açık destek
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