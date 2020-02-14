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Son dakika haberi: Covid-19’un (koronavirüs) bölye görüntülendi! İşte coronavirüs hakkında son durum...
Son dakika haberi: Covid-19’un (koronavirüs) bölye görüntülendi! İşte coronavirüs hakkında son durum...
ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü (NIAID) 'dan son dakika haberi! ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü (NIAID) , Çİn'İn Wuhan kentinde ortaya çıkan ve Covid-19 olarak adlandırılan koronavirüsün fotoğraflarını yayımladı. Edinilen son dakika haberine göre; SARS-CoV-2'nin, Aralık 2019'da ilk olarak Çin'in Vuhan kentinde tespit edilen ve küresel bir halk salığı tehdidi haline gelen Covid-19 hastalığına neden olduğu belirtildi. Ayrıca enstitü yapılan aşı geliştirme çalışmalarının da bir görüntüsünü paylaştı.