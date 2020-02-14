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Son dakika haberi: ’un (koronavirüs) bölye görüntülendi! İşte hakkında son durum...

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü (NIAID) 'dan son dakika haberi! ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü (NIAID) , Çİn'İn Wuhan kentinde ortaya çıkan ve olarak adlandırılan koronavirüsün fotoğraflarını yayımladı. Edinilen son dakika haberine göre; SARS-CoV-2'nin, Aralık 2019'da ilk olarak Çin'in Vuhan kentinde tespit edilen ve küresel bir halk salığı tehdidi haline gelen Covid-19 hastalığına neden olduğu belirtildi. Ayrıca enstitü yapılan aşı geliştirme çalışmalarının da bir görüntüsünü paylaştı.

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 14.2.2020 11:19 Güncelleme Tarihi: 14.2.2020 11:44 ABONE OL
Son dakika haberi: Covid-19’un koronavirüs bölye görüntülendi! İşte coronavirüs hakkında son durum...

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü (NIAID) Çin'in Hubey bölgesindeki Vuhan kentinde ortaya çıkan 'un (koronavirüs) fotoğraflarını yayımladı.

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Son dakika haberi: Covid-19’un (koronavirüs) bölye görüntülendi! İşte coronavirüs hakkında son durum...
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