İspanya'da tarım işçileri, traktörlerle yolları kapatarak "düşük fiyatları" protesto etti

Valencia, Cordoba, Lleida ve Oviedo kentlerinde yoğunlaşan eylemlerde, yolları uzun süreli trafiğe kapatan tarım işçileri, "adil fiyatlama" talebinde bulundu.

Valencia kent merkezi ile Cordoba-Malaga otoyolu eylemlerden en fazla etkilenen yerler oldu.

Tarım işçileri sendikalarının temsilcileri basına yaptıkları açıklamalarda, merkezi hükümet ve yerel yönetimler tarafından kandırıldıklarını düşündüklerini söyleyerek, "Artık süre dolu. Bugünkü eylem bir milat olacak. Siyasiler artık bizim ihtiyaçlarımıza ses vermek zorunda." açıklamasında bulundu.

Uzun zamandır ürünlerini ucuza sattıklarını, zarar ettiklerini ve artık daha fazla tahammül edemeyeceklerini vurgulayan tarım sektörü çalışanları, "adil fiyatlama, özel depolama sisteminin gözden geçirilmesi, ABD'nin uyguladığı tarifelerin kaldırılması, rekabet kurallarının ve pazar şartlarının düzeltilmesi" taleplerini dile getirdi.

Diğer yandan sol koalisyon hükümeti ise ilk aşamada geçen ekim ayındaki şiddetli yağıştan olumsuz etkilenen tarım işçilerinin işsizlik yardımına ve tarım kredilerine daha kolay ulaşabilmelerinin sağlanacağını açıkladı.





