Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > İsrail, Esad ve İran destekli milisleri vurdu

, Esad ve destekli milisleri vurdu

savaş uçakları, gece saatlerinde 'nin başkenti 'da Esad rejimi ve destekli milislere ait noktalara 5 hava saldırısı düzenledi.

İHA Dünya
Giriş Tarihi: 14.2.2020 09:58 Güncelleme Tarihi: 14.2.2020 10:14 ABONE OL

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi tarafından yapılan açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Suriye'nin başkenti Şam'da Esad rejimi ile İran destekli milislere ait noktalara 5 hava saldırısı gerçekleştirdiği bildirildi. Açıklamada, saldırılarda silah depolarının hedef alındığı ifade edildi. Esad rejimine ait haber ajansı SANA, İsrail'in Şam'a hava saldırısı düzenlediğini ve ülkenin hava savunmasının bazı füzelerini püskürttüğünü belirtti. Saldırılar nedeniyle Şam'da büyük patlama seslerinin duyulduğu ve Şam'ın bazı bölgelerinde ekeltrik kesintileri yaşandığı aktarıldı. Ölü ve yaralı sayısı henüz bilinmezken, bazı yerel kaynaklar en az 5 kişinin öldüğünü duyurdu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İsrail, Esad ve İran destekli milisleri vurdu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN