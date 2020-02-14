Nafaka vermemek için 1 milyon doları yaktı

Karısına nafaka ödememek için tüm yatırımlarını satıp parayı da yaktığını iddia eden Bruce McConville, 30 gün hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca çıktıktan sonra her gün için 2 bin doları ceza ödeyecek. Kanada'da yaşayan bir adam ayrıldığı karısına nafaka ödememek için tüm parasını yaktığını iddia etti. 55 yaşındaki Bruce McConville isimli iş adamı, eski eşine ödemesine hükmedilen nafakayı ödememesi üzerine hâkim karşısına çıktı. Hakim, parayı ödemek istemeyen McConville'e servetini sordu. Kendisine ait iş yerlerini sattığını söyleyen McConville, satışlardan kazandığı 1 milyon Kanada dolarını (yaklaşık 4.5 milyon lira) yaktığını söyledi. Paranın 743 bin dolarını eylülde 296 bin dolarını ise aralıkta yaktığını iddia eden adam, bu sebeple nafakayı ödeyemeyeceğini belirtti.Adamın iddiasını gerçekçi bulmayan yargıç, McConville'i kasıtlı olarak mahkemeyi aldatmaktan 30 gün hapse çarptırdı. Ayrıca, cezaevinden çıktıktan sonra da paranın yerini söylememesi durumunda günde 2 bin dolar ceza ödemesine karar verdi. McConville paranın yerini söylememekte ısrara ederse daha uzun bir hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak.

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