Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > Rüya tatil kâbusa döndü

Rüya tatil kâbusa döndü

DIŞ HABERLER Dünya
Giriş Tarihi: 15.2.2020 ABONE OL
Rüya tatil kâbusa döndü
Japonya'da karantinaya alınan yolcu gemisi Diamond Princess'deki yolcular ve mürettebat endişe dolu günlerinin sona ermesini bekliyor. Gemideki 3 bin 700 kişiyle birlikte karantinada tutulan yolculardan David Abel, gün geçtikçe "depresifleşiyoruz" diyerek gemideki durumu anlattı. "Çok sayıda yolcu kapalı mekanda uzun süre bekletilmekten sıkılmaya başladı" diyen David, rüya gibi başlayan tatillerinin artık kabusa döndüğünü ifade etti. Ayrıca, insanların nadiren güverteye çıkmasına izin verildiğini ve kamaralara sadece temel gıdaların dağıtıldığını söyledi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Rüya tatil kâbusa döndü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN