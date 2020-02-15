Rüya tatil kâbusa döndü

BUGÜN NELER OLDU

Japonya'da karantinaya alınan yolcu gemisi Diamond Princess'deki yolcular ve mürettebat endişe dolu günlerinin sona ermesini bekliyor. Gemideki 3 bin 700 kişiyle birlikte karantinada tutulan yolculardan David Abel, gün geçtikçe "depresifleşiyoruz" diyerek gemideki durumu anlattı. "Çok sayıda yolcu kapalı mekanda uzun süre bekletilmekten sıkılmaya başladı" diyen David, rüya gibi başlayan tatillerinin artık kabusa döndüğünü ifade etti. Ayrıca, insanların nadiren güverteye çıkmasına izin verildiğini ve kamaralara sadece temel gıdaların dağıtıldığını söyledi.