Alman vatandaşı örgüt üyeleri, camide katliam yapmayı planlarken yakalandı

Alman polisi, Baden-Württemberg, Bavyera, Aşağı Saksonya, Kuzey Ren Vestfalya, Rheinland-Pfalz ve Saksonya Anhalt eyaletlerinde, 'Der harte Kern' (Sert Çekirdek) adlı örgütün kurucuları ile örgütü destek verenlere cuma günü baskın düzenledi.

MÜSLÜMANLARA, MÜLTECİLERE, SİYAYESTÇİLERE...

Baskınlarda, hepsi Alman vatandaşı olan ve Avrupa'nın diğer ülkelerindeki ırkçılarla işbirliği yapan 4'ü örgüt kurucusu ile 8'i örgüte destek veren 12 aşırı sağcı gözaltına alındı. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan zanlılar, siyasetçilere, mültecilere ve Müslümanlara yönelik saldırılar düzenleyerek ülkede iç savaş benzeri koşullar oluşturmak amacıyla aşırı sağcı terör örgütü kurmak ve bu örgüte destek vermekten tutuklandı.

POLİS TAKİBİNDEYDİ

Tutuklananlar arasında şiddet eylemleri yapma potansiyeli bulunan ve polis tarafından bir süredir takip edilen örgütün 53 yaşındaki aşırı sağcı lideri Werner S. de var. Hürriyrt'in haberine göre, zanlıların eylemlerini gerçekleştirmek için birçok kez bir araya geldiği, bu toplantıların Werner S. tarafından koordine edildiği, Tony E.'nin de bu konularda Werner S.'yi desteklediği belirtildi. Zanlıların internetten ve telefon görüşmeleriyle de temasta bulunduklarına işaret edildi. 8 kişinin ise bu örgüte maddi destek vermek, silah temin etmek ve yapılacak saldırılara iştirak etmek için söz verdiği kaydedildi.

SİLAHLARA EL KONULDU

Bild gazetesi ise zanlıların, geçen yıl mart ayında Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde gerçekleştirilen cami saldırısının bir benzerini Almanya'da yapmayı planladıklarını yazdı. Habere göre polise bu bilgiyi, zanlıların arasında bulunan bir muhbir verdi. 'Sert Çekirdek' adlı örgütün 10 üyesi, yakalanmadan bir hafta önce KRV eyalet sınırları içinde kalan Minden'de toplandı. Toplantıya katılanların dördü, aynı zamanda yasa dışı aşırı sağ örgüt 'İmparatorluk Vatandaşı' üyesiydi.

ÖLDÜRMEK İÇİN KARAR ALDILAR

Toplantıda otomatik silahlarla cami tarayıp mümkün olduğu kadar çok sayıda Müslüman'ı öldürme kararı alındı. Alınan kararlar arasında sadece cami saldırısı değil, başka eylemler için de hazırlıklar vardı. Muhbir tüm bu bilgileri polise verince, polis de cuma günü operasyon yaptı. Bild'in pazar günü internet sayfasında yer alan haberine göre zanlılarla birlikte 'Tokarew' tipi bir tabanca ile başka silahlara da el konuldu.

ÖRGÜTÜ 4 KİŞİ KURDU

Grubun lideri Werner S., Michael B., Thomas N. ve Tony E. ile birlikte 'Sert Çekirdek' adlı terör örgütünü kurdu. Yakalanan Thorsten W., Ulf R., Wolfgang W., Markus K., Frank H., Marcel W., Stefan K. ve Steffen B. ise örgütün üyeleri ve destekçileri. Örgüt üyeleri birbirlerini, internet üzerinden önce radikal sağ fikirler aşılayarak motive etti. Ardından internet üzerinden paylaştıkları yazı ve fotoğraflarla kendilerinin yapabileceği silahlarla ilgili yine birbirlerini bilgilendirdi.

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ARALARINDA POLİS DE VAR

Yakalanan 12 zanlı arasında Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Eyalet Polis Teşkilatı mensubu bir memur da bulunuyor. KRV İçişler Bakanı Herbert Reul (CDU) yaptığı açıklamada memurun teşkilatla ilişkisinin derhal kesildiğini söyledi.

YENİ ZELANDA'DA NE OLMUŞTU?

Avustralya vatandaşı terörist Brenton Tarrant, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde bulunan Nur ve Linwood camilerini 15 Mart 2019'da otomatik silahlarla taramıştı. Otomobiline bindiği andan itibaren başındaki kamerayı da çalıştıran Tarrant, insanlık dışı katliamı internet üzerinden canlı yayınlamıştı.

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Elindeki otomatik silahlarla camiye giren terörist, cuma namazını kılıp camiden ayrılmak üzere olan cemaati acımasızca taramıştı. Saldırıda, 51 kişi ölmüş, 49 kişi de yaralamıştı. Tüm dünyayı sarsan saldırıda yaralanan üç Türk vatandaşından Zekeriya Tuyan da 48 gün sonra hayatını kaybetmişti.