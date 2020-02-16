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'taki üssüne füze saldırısı

'ın başkenti 'ta güçlerinin konuşlu olduğu 'ye üç katyuşa füzesiyle saldırı düzenlendi. Irak bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan açıklamada, Bağdat'taki Yeşil Bölge'nin gece saatlerinde üç katyuşa füzesiyle hedef alındığı ifade edildi.

İHA Dünya
Giriş Tarihi: 16.2.2020 10:21 Güncelleme Tarihi: 16.2.2020 10:27 ABONE OL
Irak'taki ABD üssüne füze saldırısı
Irak'ın başkenti Bağdat'ta Yeşil Bölge'de yer alan ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine füzeli saldırı gerçekleştirildiği bildirildi.

ABD'nin önderlik ettiği Irak ve Suriye'deki terör örgütü DEAŞ karşıtı koalisyon güçlerinin Sözcüsü Albay Myles Caggins, Bağdat'taki korunaklı Yeşil Bölge'de yer alan koalisyon güçlerinin üssüne füze düştüğünü açıkladı.

Füzenin yerel saatle 03.24'te askeri üsse düştüğünü belirten Caggins, "Düşen füze büyük değildi ve herhangi bir can kaybına yol açmadı. Saldırıyla ilgili soruşturma devam ediyor" dedi.
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GECE YARISI VURDULAR

Irak basını ise sabahın ilk saatlerinde Yeşil Bölge'deki ABD Bağdat Büyükelçiliği binası yakınlarına füze düştüğünü duyurdu.

Irak Meclisi, geçtiğimiz Ocak ayında İranlı General Kasım Süleymani'nin ve Haşdi Şabi Güçleri Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis'in Bağdat'ta ABD tarafından öldürülmesinin ardından yabancı askerlerin ülkeden çıkarılması yönünde karar almıştı.
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Irak'taki ABD üssüne füze saldırısı
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