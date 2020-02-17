8 yaşındaki küçük kız yaşlılıktan hayatını kaybetti!
Dünyanın farklı noktalarında belki de daha önce karşılaşmadığımız şoke edici hastalıklar bulunuyor. Onlardan biri de Ukraynalı küçük kızın başına gelen hastalıktı. Ne yazık ki küçük kız daha 8 yaşında hayatını kaybetti. Dünyada sadece 160 kişide görülen genetik bir bozukluğa sahip olan 8 yaşındaki Ukraynalı kız organ yetmezliğinden yaşamını yitirdi. İşte o ürkütücü haberin detayları!
Giriş Tarihi: 17.2.2020 08:54Güncelleme Tarihi: 17.2.2020 08:54ABONE OL
Ukrayna'da acı ve bir o kadar şaşırtıcı bir olay meydana geldi.