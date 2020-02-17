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8 yaşındaki yaşlılıktan hayatını kaybetti!

Dünyanın farklı noktalarında belki de daha önce karşılaşmadığımız şoke edici hastalıklar bulunuyor. Onlardan biri de küçük kızın başına gelen hastalıktı. Ne yazık ki daha 8 yaşında hayatını kaybetti. Dünyada sadece 160 kişide görülen genetik bir bozukluğa sahip olan 8 yaşındaki Ukraynalı kız organ yetmezliğinden yaşamını yitirdi. İşte o ürkütücü haberin detayları!

Giriş Tarihi: 17.2.2020 08:54 Güncelleme Tarihi: 17.2.2020 08:54 ABONE OL
8 yaşındaki küçük kız yaşlılıktan hayatını kaybetti!

Ukrayna'da acı ve bir o kadar şaşırtıcı bir olay meydana geldi.

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8 yaşındaki küçük kız yaşlılıktan hayatını kaybetti!
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