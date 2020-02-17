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karantina gemisindeki vatandaşlarını tahliye edecek

, korona virüsü salgını nedeniyle Japonya'da karantina altına alınan gemideki vatandaşlarını tahliye edecek.

İHA Dünya
Giriş Tarihi: 17.2.2020 12:36 ABONE OL

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan korona virüsü nedeniyle Japonya'da karantina altına alınan yolcu gemisi ile ilgili Avustralya'dan açıklama geldi. Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Japonya'nın Yokohama limanında karantina altında tutulan yolcu gemisindeki 200'den fazla vatandaşını tahliye edeceğini söyledi. Çarşamba günü gerçekleştirilmesi beklenen tahliyenin ardından, Avustralya'ya gidecek grubun tedbir amaçlı 14 gün daha gözetim altında tutulacağı öğrenildi.

Diğer ülkeler de hazırlık yapıyor
Bugün ABD'nin vatandaşlarını tahliye ettiği gemide karantina süresinin 19 Şubat'ta sona ermesi beklenirken, şu ana dek Kanada, Hong Kong, İsrail ve İtalya gemideki vatandaşlarını tahliye etmek üzere Japonya'ya uçak göndereceğini açıklamıştı.

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Avustralya karantina gemisindeki vatandaşlarını tahliye edecek
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