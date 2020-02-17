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önünde sıcak saatler! Kendisini yakmak istedi

() Saraçhane binası önünde bir kişi üzerine tiner döküp kendisini yakacağını söyleyerek girişiminde bulundu. Polis tarafından 15 dakikada ikna edilen kişi, İBB binasına götürüldü

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 18.2.2020 02:02 Güncelleme Tarihi: 18.2.2020 02:07 ABONE OL
İBB önünde sıcak saatler! Kendisini yakmak istedi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı,(İBB) Saraçhane binası önünde bir kişi üzerine döktüğü tiner ile kendisini yakmaya çalışarak intihar girişiminde bulundu. Olay, saat 23.50 sıralarında İBB'nin Saraçhane'deki binası önünde meydana geldi. Tezgah konusunda sorun yaşadığını iddia eden ismi öğrenilemeyen bir kişi belediye önünde yanında getirdiği tineri üzerine dökerek kendisini yakacağını söyleyip intihar girişiminde bulundu.

Tezgahı elinden alınan kişi İBB önünde tinerle kendini yakmaya çalıştı | Video

POLİS İKNA ETTİ

Olayı gören belediyedeki özel güvenlik görevlileri durumu polise bildirdi. Olay yerine ulaşan polis ekipleri yaklaşık 15 dakika süren ikna çabaları sonucunda intihar girişiminde bulunan kişiyi girişimden vazgeçirmeyi başardı. İntihar girişiminde bulunan kişi, polis ve özel güvenlik tarafından belediye binasına alındı. Polis olayla ilgili çalışma başattı.

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İBB önünde sıcak saatler! Kendisini yakmak istedi
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