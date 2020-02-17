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’da vaka sayısı 414'e yükseldi

’da belirlenen yeni korona virüsü vakalarıyla ülkedeki toplam vaka sayısı 414'e yükseldi.

İHA Dünya
Giriş Tarihi: 17.2.2020 09:20 Güncelleme Tarihi: 17.2.2020 09:25 ABONE OL
Japonya’da vaka sayısı 414'e yükseldi

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve Japonya'da hızla yayılmaya devam eden Koronavirüs salgını durdurulamıyor. Tokyo yerel hükümetinden yapılan açıklamada, 5 kişide daha korona virüsü tespit edildiği belirtildi. Japonya'nın Aichi eyaletinde de 1 yeni vaka doğrulandı.

HASTANE ÇALIŞANINA BULAŞTI
Tokyo yakınlarındaki Sagamihara şehrinde bir hastane çalışanının da virüs taşıdığı tespit edildi. Hastaneden yapılan açıklamada, çalışanın daha önce Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden hastanın tedavi sürecinde görev aldığı belirtildi. Son gelişmelerle Japonya genelinde şimdiye dek tespit edilmiş vaka sayısı 414'e yükseldi.

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Japonya’da vaka sayısı 414'e yükseldi
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