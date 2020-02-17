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haberi: nedeniyle ölenlerin sayısı her geçen saat yükseliyor! 1771 kişi…

Son dönemde dünyayı bu denli tehdit eden bir başka hastalık olmamıştı. AA’nın duyurduğu haberine göre nedeniyle ölenlerin sayısı 1771’e yükseldi. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu tarafından yapılan açıklamada Kovid-19 salgınından etkilenen kişi sayısının her geçen gün arttığı ve Hong Kong’dakilerle birlikte nedeniyle yaşamlarını yitirenlerin sayılarının 1771 olduğu açıklandı. Corona virüsü dün ilk kez Avrupa’da ölüme neden olmuştu, Fransa’ya giden Çinli turistin virüs taşıdığı belirtilmişti. Fransa’daki bu ölüm Avrupa’daki ilk ölüm olarak dikkat çekti; işte son dakika haberlerinin detayları…

AA Dünya
Giriş Tarihi: 17.2.2020 06:57 Güncelleme Tarihi: 17.2.2020 07:01 ABONE OL
Son dakika haberi: Corona virüsü nedeniyle ölenlerin sayısı her geçen saat yükseliyor! 1771 kişi…

(Kovid-19) can almaya devam ediyor! Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıktıktan sonra hızla Çin, Japonya ve Hong Kong gibi ülkelerde yayılan yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısı her geçen gün hatta her geçen saat artıyor. bilgisine virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 1771'e yükseldi. Anadolu Ajansı'nın aktardığı bilgilere göre son 24 saatte ölü sayısı 105'i buldu. İlk kez 12 Aralık 2019'da ortaya çıkan virüs dünyayı tehdit etmeye devam ediyor, Fransa'da gerçekleşen ölüm ise bunun en büyük göstergesi…

Çin'de yeni tip (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1771'e çıktı. Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 salgınından etkilenen kişilerin sayısı, 10 bin 644'ünün durumu ciddi olmak üzere 70 bin 548'e yükselirken, can kaybı ise 1'i Hong Kong'da olmak üzere 1771'e yükseldi.

Ayrıca virüs taşıdıklarından şüphelenilen kişilerin sayısı 7 bin 264'e gerilerken, müşahade altındaki kişi sayısı ise 150 bin 539 olarak açıklandı. Kovid-19 nedeniyle tedavi görerek sağlığına kavuşan ve taburcu edilen kişilerin sayısı ise 10 bin 844'e ulaştı.

Çin ana karası dışında Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde vaka sayısı 57'ye çıkarken, Makau Özel İdari Bölgesi'nde ise bu sayı 10 olarak açıklandı.

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Son dakika haberi: Corona virüsü nedeniyle ölenlerin sayısı her geçen saat yükseliyor! 1771 kişi…
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