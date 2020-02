Son dakika haberi: Corona virüsü nedeniyle ölenlerin sayısı her geçen saat yükseliyor! 1771 kişi…

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) can almaya devam ediyor! Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıktıktan sonra hızla Çin, Japonya ve Hong Kong gibi ülkelerde yayılan corona virüsü yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısı her geçen gün hatta her geçen saat artıyor. Son dakika bilgisine virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 1771'e yükseldi. Anadolu Ajansı'nın aktardığı bilgilere göre son 24 saatte ölü sayısı 105'i buldu. İlk kez 12 Aralık 2019'da ortaya çıkan virüs dünyayı tehdit etmeye devam ediyor, Fransa'da gerçekleşen ölüm ise bunun en büyük göstergesi…

Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1771'e çıktı. Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 salgınından etkilenen kişilerin sayısı, 10 bin 644'ünün durumu ciddi olmak üzere 70 bin 548'e yükselirken, can kaybı ise 1'i Hong Kong'da olmak üzere 1771'e yükseldi.

Ayrıca virüs taşıdıklarından şüphelenilen kişilerin sayısı 7 bin 264'e gerilerken, müşahade altındaki kişi sayısı ise 150 bin 539 olarak açıklandı. Kovid-19 nedeniyle tedavi görerek sağlığına kavuşan ve taburcu edilen kişilerin sayısı ise 10 bin 844'e ulaştı.

Çin ana karası dışında Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde vaka sayısı 57'ye çıkarken, Makau Özel İdari Bölgesi'nde ise bu sayı 10 olarak açıklandı.