UMH Başbakanı Serrac: "Biz barış savunucularıyız, istikrarı sağlamaya çalışıyoruz"

Serrac, "Yurt içindeki ve yurt dışındakilere açıkça sesleniyorum; Biz barış savunucularıyız, istikrarı sağlamaya çalışıyoruz ve uzlaşıyı gerçekleştirmek için tüm çabamızı ortaya koyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Tüm engel ve olumsuzluklara rağmen, halkın isteklerine ve hukuk devletinde yaşama hayallerine bağlı olduklarını söyleyen Serrac, bölgesel güçlerin çoğunun, istikrara kavuşması halinde Libya'nın denklemde önemli bir unsur olacağının farkında olduğunu söyledi.

Almanya'nın Münih kentinde dün Libya'da kalıcı ateşkes ve siyasi sürecin canlandırılması amacıyla düzenlenen Libya Uluslararası İzleme Komitesi toplantısında ateşkes ve silah ambargosu taahhütlerinin izlenmesinde mutabık kalınmıştı.