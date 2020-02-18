Camileri kana bulayacaklardı

BUGÜN NELER OLDU

Almanya'da geçtiğimiz cuma günü ortaya çıkarılan terör örgütünün 10 ayrı eyalette 10 camiyi hedef belirlediği öğrenildi. Otomatik silahlarla yapılacak terör eylemlerinde camiler kana bulanacaktı. Camilerde mümkün mertebe çok fazla Müslüman öldürülebilmesi için de örgüt vahşi bir taktik uygulayacaktı. Örgütün lideri Werner Somogyni (53) ile sağ kolu Tony Ebel'in büyük şehirler yerine, cemaati çok kalabalık olan küçük şehirlerdeki camileri tercih ettiği belirtiliyor. Otomatik silahların, el bombası ve hatta füze bile kullanılması planlanan saldırıların eş zamanlı olarak 10 camiye birden düşünüldüğü belirtiliyor. Saldırıların, Türklerin yoğun olarak yaşadığı eyaletlerde planlandığı belirtiliyor.