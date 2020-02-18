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’den gelen haberi adeta kan dondurdu! Alkollü arkadaşını evine davet etti, sonrası vahşet

’nin Stoke-on Trend şehrinde yaşanan dünya ajansları tarafından olarak paylaşılırken, her bir satırı mide bulandırıyor. 18 yaşındaki Newman, Stoke-on-Trent kentinde yaşıyor ve 7 yaşından küçük çocuklar için futbol koçluğu yapıyordu. Megan, çalıştığı balık restoranındaki mesaisi bittikten sonra stres atmak için bir gece kulübüne eğlenmeye gitti. Burada sınıf arkadaşı olan 19 yaşındaki futbolcu , ile karşılaşan Megan, arkadaşının evine gidemeyeceğini ve kalacak yeri olmadığını söylemesi üzerinde onu eve davet etti. Her şey bu andan sonra başlarken, sabah saatlerinde eve gelen polis ekipleri kan donduran görüntü ile karşı karşıya kaldılar. Öte yandan Joseph Trevor ile ilgili polisin verdiği o bilgi ise herkesi şoke etti. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 18.2.2020 13:10 Güncelleme Tarihi: 18.2.2020 13:35 ABONE OL
İngiltere’den gelen son dakika haberi adeta kan dondurdu! Alkollü arkadaşını evine davet etti, sonrası vahşet
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İngiltere’den gelen son dakika haberi adeta kan dondurdu! Alkollü arkadaşını evine davet etti, sonrası vahşet
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