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İngiltere’den gelen son dakika haberi adeta kan dondurdu! Alkollü arkadaşını evine davet etti, sonrası vahşet
İngiltere’den gelen son dakika haberi adeta kan dondurdu! Alkollü arkadaşını evine davet etti, sonrası vahşet
İngiltere’nin Stoke-on Trend şehrinde yaşanan dünya ajansları tarafından son dakika olarak paylaşılırken, her bir satırı mide bulandırıyor. 18 yaşındaki Megan Newman, Stoke-on-Trent kentinde yaşıyor ve 7 yaşından küçük çocuklar için futbol koçluğu yapıyordu. Megan, çalıştığı balık restoranındaki mesaisi bittikten sonra stres atmak için bir gece kulübüne eğlenmeye gitti. Burada sınıf arkadaşı olan 19 yaşındaki futbolcu Joseph Trevor, ile karşılaşan Megan, arkadaşının evine gidemeyeceğini ve kalacak yeri olmadığını söylemesi üzerinde onu eve davet etti. Her şey bu andan sonra başlarken, sabah saatlerinde eve gelen polis ekipleri kan donduran görüntü ile karşı karşıya kaldılar. Öte yandan Joseph Trevor ile ilgili polisin verdiği o bilgi ise herkesi şoke etti. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…
Giriş Tarihi: 18.2.2020 13:10Güncelleme Tarihi: 18.2.2020 13:35ABONE OL