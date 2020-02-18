Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > Netanyahu'nun yargılanacağı tarih belli oldu

'nun yargılanacağı tarih belli oldu

Başbakanı Binyamin hakkındaki 3 ayrı yolsuzluk davasına ilişkin ilk duruşmanın gelecek ay yapılması kararlaştırıldı. 1 Ocak'ta Meclis'ten dokunulmazlık talebinde bulunan Netanyahu, zaman kazanmak için Meclis'e yaptığı dokunulmazlık başvurusunu 28 Ocak'ta geri çekmişti.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 18.2.2020 20:35 Güncelleme Tarihi: 18.2.2020 20:40 ABONE OL
Netanyahu'nun yargılanacağı tarih belli oldu

İsrail Adalet Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 17 Mart'ta işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Kudüs Bölge Mahkemesi'nde, Netanyahu hakkındaki davanın görülmesine başlanacağı belirtildi.

Ülkede 2 Mart'ta yapılacak erken seçimlerden yaklaşık 2 hafta sonra gerçekleştirilecek duruşmaya Netanyahu'nun katılıp katılmayacağı ise henüz bilinmiyor.

İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, 21 Kasım 2019'da, hakkındaki 3 ayrı yolsuzluk dosyası nedeniyle Başbakan Netanyahu aleyhinde dava açma kararı almıştı. Yasalar gereği Mandelblit, Netanyahu hakkında dava açılmasına izin verilmesi için 2 Aralık 2019'da Meclis'e başvurmuştu.

Bunun üzerine Netanyahu, kendisine tanınan yasal sürenin dolmasına saatler kala, 1 Ocak'ta Meclis'ten dokunulmazlık talebinde bulunmuştu.

Netanyahu, zaman kazanmak için Meclis'e yaptığı dokunulmazlık başvurusunu 28 Ocak'ta geri çekmişti.

SON DAKİKA: İsrail'den flaş koronavirüs kararı! 1 hafta sonra başlayacak...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Netanyahu'nun yargılanacağı tarih belli oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN