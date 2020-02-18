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: görevden almıştı! Partinin başına geçmek için başvuru yaptı...

'dan bir haberi geldi! Almanya’da Federal Meclis Dışişleri Komisyonu Başkanı Norbert , Başbakan ’in Hristiyan Demokrat Birlik Partisinin () genel başkan adayı olduğunu resmen duyurdu. CDU Genel Başkanı Annegret Kramp-Karrenbauer geçtiğimiz günlerde genel başkanlığı bırakacağını açıklamıştı. Röttgen, kararın ardından adaylığını açıklayan ilk siyasetçi oldu.

Giriş Tarihi: 18.2.2020 13:25 ABONE OL
SON DAKİKA: Angela Merkel görevden almıştı! Partinin başına geçmek için başvuru yaptı...

Almanya'da Federal Meclis Dışişleri Komisyonu Başkanı Norbert Röttgen, Başbakan Angela Merkel'in Hristiyan Demokrat Birlik Partisinin (CDU) genel başkan adayı olduğunu açıkladı.

Rheinische Post gazetesinin haberine göre Röttgen, geçen hafta görevinden ayrılacağını ifade eden CDU Genel Başkanı Annegret Kramp-Karrenbauer'e, parti genel başkanlığına adaylığını koyacağını bir yazıyla bildirdi.

İLK ADAY OLDU

Yazıda, CDU'nun geleceği ve Almanya'nın istikrarıyla ilgili ciddi bir sürecin yaşandığını belirten Röttgen, buna katkıda bulunmak istediğini kaydetti.

Röttgen, böylelikle Kramp-Karrenbauer'in parti genel başkanlığından geri çekileceğini açıklamasının ardından CDU genel başkanlığına aday olduğunu açıklayan ilk siyasetçi oldu.

Kamuoyunda, Sağlık Bakanı Jens Spahn, Kuzey-Ren Vestfalya eyaletinin Başbakanı Armin Laschet ve eski milletvekili Friedrich Merz'in CDU genel başkanlığı için aday olabileceği ifade ediliyordu. Bu isimler şimdiye kadar aday olup olmayacaklarına ilişkin açıklama yapmadı.

MERKEL ÖNCE BAKAN YAPTI! SONRA GÖREVDEN ALDI

1994'den bu yana Federal Meclis Üyesi olan Röttgen, ikinci Merkel hükümetinde 2009-2012 yıllarında Federal Çevre Bakanlığı görevini üstlendi.

Röttgen, 2012'de Kuzey-Ren Vestfalya Eyalet Meclisi seçimlerde eyalet başbakanlığı için aday oldu ancak bu seçimlerde CDU büyük oy kaybı yaşadı. Bunun üzerine Merkel, Röttgen'i Çevre Bakanlığı görevinden aldı.

2013 genel seçimlerde yeniden Federal Meclis Milletvekili seçilen Röttgen, 2014'ten bu yana Federal Meclis Dışişleri Komisyonu Başkanlığını yürütüyor.

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