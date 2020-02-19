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Dünya bu haberini konuşuyor! Tarihi anlar kayda geçti! Beyin tümörüydü ama...

Dünyanın konuştuğu haberinden ilginç detaylar geldi. 2013 yılında beyin tümörü teşhisi koyulan ve tedaviye cevap vermeyen keman sanatçısı, beyin ameliyatı olduğu sırada keman çaldı. 'nin başkenti 'da meydana gelen olayda operasyon başarılı geçerken aynı zamanda bu durum bir ilk olma özelliği taşıyor. Tüm dünyada yankı uyandıran görüntüler hastanenin sosyal medya hesabından paylaşıldı. Ünlü bir keman virtüözü olan 'ın ameliyat sırasında iki saat boyunca keman çalması, akılalmaz görüntüler olarak kaydedildi. İşte son dakika haberinin detayları!

Giriş Tarihi: 19.2.2020 10:02 Güncelleme Tarihi: 19.2.2020 10:02 ABONE OL
Dünya bu son dakika haberini konuşuyor! Tarihi anlar kayda geçti! Beyin tümörüydü ama...

Dünyanın konuştuğu haberi 'den geldi. Ünlü keman sanatçısı Dagmar Turner'a geçirdiği nöbet sonrası beyin tümörü teşhisi kondu. Tedavi görmeye başlayan sanatçı bu tedaviye cevap vermeyince tümör büyümeye devam etti ve ameliyat olması gerekliydi. Asıl ilginç kısım ise burada başladı. Ünlü keman sanatçısı, beyin tümörü ameliyatı sırasında iki saat boyunca keman çaldı. Hastanenin sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntüler tüm dünyada büyük yankı uyandırdı.

İşte son dakika haberinin ayrıntıları!

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Dünya bu son dakika haberini konuşuyor! Tarihi anlar kayda geçti! Beyin tümörüydü ama...
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