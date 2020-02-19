Dünya bu son dakika haberini konuşuyor! Tarihi anlar kayda geçti! Beyin tümörüydü ama...

Dünyanın konuştuğu son dakika haberi İngiltere'den geldi. Ünlü keman sanatçısı Dagmar Turner'a geçirdiği nöbet sonrası beyin tümörü teşhisi kondu. Tedavi görmeye başlayan sanatçı bu tedaviye cevap vermeyince tümör büyümeye devam etti ve ameliyat olması gerekliydi. Asıl ilginç kısım ise burada başladı. Ünlü keman sanatçısı, beyin tümörü ameliyatı sırasında iki saat boyunca keman çaldı. Hastanenin sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntüler tüm dünyada büyük yankı uyandırdı.

İşte son dakika haberinin ayrıntıları!