Irak’ta hükümet karşıtı protestoların bilançosu: 545 ölü

Irak İnsan Hakları Yüksek Komiserliği üyesi Ali Beyati tarafından yapılan yazılı açıklamada, Ekim 2019'dan bu yana süren hükümet karşıtı protesto gösterilerinde 17'si güvenlik gücü mensubu olmak üzere toplam 545 kişinin öldüğü, yaklaşık 24 bin kişinin yaralandığı belirtildi. Açıklamada, 2 bin 800'den fazla protestocunun gözaltına alındığı, 4'ü kadın 79 aktivist ve protestocunun kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçırıldığı ve bunların sadece 22'sinin kurtarıldığına dikkat çekildi.

Uluslararası Af Örgütü, Irak'ta güvenlik güçlerinin kullandığı orantısız güç nedeniyle 600'dan fazla protestocunun öldüğünü duyurmuştu.

Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi protestolar nedeniyle geçtiğimiz yılın sonlarında istifa etmek zorunda kalmıştı.