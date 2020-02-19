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Koronavirüs endişesi bunu da yaptırdı! Talep patlaması yaşanmıştı

'İn Vuhan kentinde ortaya çıkan Korona virüsü salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 5’e yükseldi. Koronavirüs salgını endişesi nedeniyle maskelerin kara borsaya düştüğü ’da şoke eden bir olay yaşandı. Japonya'da bir hastaneden 6 bin cerrahi çalındı.

İHA Dünya
Giriş Tarihi: 19.2.2020 09:26 Güncelleme Tarihi: 19.2.2020 09:37 ABONE OL
Koronavirüs endişesi bunu da yaptırdı! Talep patlaması yaşanmıştı

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve Japonya'da hızla yayılmaya devam eden korona virüsü nedeniyle talep patlaması yaşanan cerrahi maskeler Japonya'da bir hırsızlık olayıyla gündeme geldi. Kobe'deki bir hastaneden 6 bin cerrahi maske çalındığı ortaya çıktı. 40 bin yen (yaklaşık 2 bin 200 TL) değerindeki maskelerin hastanedeki bir odada tutulduğu öğrenilirken, olay ise bir hastane çalışanının bazı kutuların odada olmadığını fark etmesiyle anlaşıldı. Olayın polise bildirilmesinin ardından konuyla ilgili hırsızlık soruşturması başlatıldığı ifade edildi.

TALEP PATLAMASI YAŞANMIŞTI

Korona virüsünün ülkede yayılmaya başlamasının ardından talep patlaması yaşanan cerrahi maskeler çoğu market ve internet alışveriş platformunda tükenmiş, maske bulabilen tüketiciler ise normalden yüksek fiyatlarla karşılaşmıştı. Bu gelişme üzerine harekete geçen Japonya hükümeti, üretimi arttırmak adına maske tedarikçilerine destek sağlanacağını açıklamıştı.

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Koronavirüs endişesi bunu da yaptırdı! Talep patlaması yaşanmıştı
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