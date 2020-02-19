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Son dakika: ’da iki havada çarpıştı: 4 ölü

Son dakika haberine göre 'da bir uçak kazası meydana geldi. Avustralya’nın Victoria eyaletindeki Mangalore kasabası yakınlarında havada çarpışarak düşen iki küçük uçakta bulunan 4 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 19.2.2020 07:29 ABONE OL
Son dakika: Avustralya’da iki küçük uçak havada çarpıştı: 4 ölü
Victoria Polisi tarafından yapılan açıklamaya göre, Melbourne kentinin kuzeyindeki Mangalore kasabası yakınlarında içerisinde ikişer kişinin bulunduğu iki küçük uçak henüz bilinmeyen bir nedenle havada çarpıştı.

Mangalore Havalimanı'nın doğusunda yerel saatle sabah 11.25'te meydana gelen kazanın ardından düşen uçaklardaki 4 kişi öldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğünü ve ölenlerin kimliklerinin henüz belirlenemediğini belirten Victoria Polisi, çarpışma hakkında Avustralya Sivil Havacılık Güvenliği yetkilerinin bilgilendirildiğini kaydetti.
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Son dakika: Avustralya’da iki küçük uçak havada çarpıştı: 4 ölü
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