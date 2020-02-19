Son dakika haberi... Fransız Bakan Florance Parly’den küstah açıklamalar! Türkiye düşmanlığını gözler önüne serdi

Türkiye'nin Doğu Akdeniz hamleleri Fransa'yı rahatsız etmeye devam ediyor. Libya'nın meşru hükümetiyle tarihi bir anlaşmaya imza atan Türkiye Doğu Akdeniz'de elini daha da güçlendirdi. Fransa Savunma Bakanı Florance Parly, Doğu Akdeniz'de yaşananlarla ilgili olarak Güney Kıbrıs ile dayanışma içerisinde olduklarını söyledi.



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Son dakika gelişmesinin detayları şu şekilde:

"YANINIZDAYIZ"

Güney Kıbrıs'ta temaslarda bulunan Parly, Rumların Doğu Akdeniz'deki adımlarına destek verdiklerini belirtti. Parly, Ada'daki temaslarında ilk önce Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis ile görüştü. Görüşmede, Fransız donanmasının bölgedeki varlığını sürdürmesi ve Rum Milli Muhafız Ordusu ile ortak tatbikatlara başka ülkelerin de katılmasının sağlanması kararı alındığı belirtildi. Görüşmelerden sonra açıklama yapan Fransız Bakan, Rumlarla askeri ilişkilerin güçlendirileceği mesajı verdi.



Fransa Savunma Bakanı Florance Parly



RUM MEDYASINDAN DİKKAT ÇEKEN HABER



Parly, "(Güney) Kıbrıs, Fransız donanmasını sıklıkla limanlarında konuk ediyor. Buna çok müteşekkiriz. Charles De Gaulle uçak gemisinin operasyonlarına da etkin şekilde katılıyor. Doğu Akdeniz'de olup bitenler konusunda da dayanışmamızı dile getiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Rum medyası da, görüşmeyi Fransa'nın Rum kesimine demir atması olarak yorumlayarak gelişmeyi manşetlerine taşıdı. Gazeteler, Evangelos Florakis Deniz Üssü'nün geliştirileceğine dikkat çekti.