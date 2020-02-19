Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > Son dakika haberi... Fransız Bakan Florance Parly’den küstah açıklamalar! Türkiye düşmanlığını gözler önüne serdi

Son dakika haberi... Fransız Bakan Florance Parly’den küstah açıklamalar! düşmanlığını gözler önüne serdi

Terör örgütü YPG’ye verdiği destekle bilinen Libya’da da darbeci Hafter’e ev sahipliği yaptı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Hafter’i Fransa’ya davet etti. Son olarak da Fransa Savunma Bakanı Florance Parly, ile ilgili küstah açıklamalarda bulundu. Parly, Rumlara ‘yanınızdayız’ mesajı verdi ve düşmanlığını gözler önüne serdi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 19.2.2020 14:20 Güncelleme Tarihi: 19.2.2020 14:22 ABONE OL
Son dakika haberi... Fransız Bakan Florance Parly’den küstah açıklamalar! Türkiye düşmanlığını gözler önüne serdi

Türkiye'nin Doğu Akdeniz hamleleri Fransa'yı rahatsız etmeye devam ediyor. Libya'nın meşru hükümetiyle tarihi bir anlaşmaya imza atan Türkiye Doğu Akdeniz'de elini daha da güçlendirdi. Fransa Savunma Bakanı Florance Parly, Doğu Akdeniz'de yaşananlarla ilgili olarak Güney Kıbrıs ile dayanışma içerisinde olduklarını söyledi.


Fotoğraf: Arşiv

Son dakika gelişmesinin detayları şu şekilde:

"YANINIZDAYIZ"

Güney Kıbrıs'ta temaslarda bulunan Parly, Rumların Doğu Akdeniz'deki adımlarına destek verdiklerini belirtti. Parly, Ada'daki temaslarında ilk önce Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis ile görüştü. Görüşmede, Fransız donanmasının bölgedeki varlığını sürdürmesi ve Rum Milli Muhafız Ordusu ile ortak tatbikatlara başka ülkelerin de katılmasının sağlanması kararı alındığı belirtildi. Görüşmelerden sonra açıklama yapan Fransız Bakan, Rumlarla askeri ilişkilerin güçlendirileceği mesajı verdi.


Fransa Savunma Bakanı Florance Parly

RUM MEDYASINDAN DİKKAT ÇEKEN HABER

Parly, "(Güney) Kıbrıs, Fransız donanmasını sıklıkla limanlarında konuk ediyor. Buna çok müteşekkiriz. Charles De Gaulle uçak gemisinin operasyonlarına da etkin şekilde katılıyor. Doğu Akdeniz'de olup bitenler konusunda da dayanışmamızı dile getiriyoruz" ifadelerini kullandı.
Rum medyası da, görüşmeyi Fransa'nın Rum kesimine demir atması olarak yorumlayarak gelişmeyi manşetlerine taşıdı. Gazeteler, Evangelos Florakis Deniz Üssü'nün geliştirileceğine dikkat çekti.

Macron'un kirli planı deşifre oldu! Türkiye'ye karşı sinsi plan...

BM'den Hafter'e bağlı güçlerden hesap sorulsun çağrısı

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi... Fransız Bakan Florance Parly’den küstah açıklamalar! Türkiye düşmanlığını gözler önüne serdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN