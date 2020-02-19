Son dakika: Libya'daki UMH Başbakanı Serrac duyurdu: Tümü askıya alındı

Libya'daki UMH Başbakanı Serrac, BM gözetiminde Hafter ile yürütülen siyasi, askeri ve iktisadi müzakerelerin tümünün askıya alındığını duyurdu.

DARBECİ HAFTER LİMANA SALDIRMIŞTI

Libya'nın doğusunu kontrol altında tutan darbeci Halife Hafter'e bağlı güçler, Trablus limanına roket saldırısı düzenledi. Üç kişinin öldüğü saldırı üzerine Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Cenevre'de yürütülen kalıcı ateşkes görüşmelerini askıya aldığını duyurdu.

BM tarafından tanınan hükümet, saldırgana kararlı bir yanıt verilmediği sürece masada olmayacak. Hükümetten yapılan açıklamada, başkentin ve diğer kentlerin güvenliğini garanti altına alan kalıcı bir ateşkes olmadan görüşmelerin bir anlam ifade etmediği belirtildi.

BM'DEN SALDIRIYA KINAMA

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Destek Misyonu (UNSMIL), Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin dün Trablus Limanı'na düzenlediği saldırılarıları "güçlü bir şekilde" kınadığını bildirdi.

UNSMIL, BM nezdindeki meşru Libya Ulusal Mutabakat Hükumeti (UMH) Başkanlık Konseyi'nin, Hafter'e bağlı milislerin dün Trablus Limanı'na düzenlediği saldırılar nedeniyle İsviçre'nin Cenevre kentindeki 5+5 formatında planlanan askeri komite toplantısına katılımını askıya alması üzerine yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, 5+5 formatındaki toplantıların yeniden başlaması dileğinde bulunulurken, darbeci Hafter'e bağlı Libya Ulusal Ordusu'nun dün Trablus Limanı'na yaptığı saldırıya sert tepki gösterildi.

Saldırının bir dizi zaiyatla sonuçlandığı ve sıvılaştırılmış gaz taşıyan geminin vurulmasının gerçek bir felakete yol açabileceğine işaret edilen açıklamada, "Trablus Limanı'nın dün Libya Ulusal Ordusu tarafından bombalanmasını güçlü bir şekilde ve yeniden kınadığımızı ifade etmek istiyoruz." değerlendirilmesinde bulunuldu.

UNSMIL, açıklamada, özellikle çatışma bölgelerinde gerilimin ve kışkırtıcı eylemlerin sona erdirilmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca Libya'da krizin sona erdirilmesi için tüm tarafları diyaloğa başlaması çağrısında bulundu.

Öte yandan, UNSMIL Sözcüsü Jean El Alam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "UHM delegasyonunun (5+5 formatındaki askeri komite) toplantılarına katılımlarını askıya aldığını teyit ediyorum." dedi.

El Alam, Cenevre'deki görüşmelerin akibetine ilişkin ise bir yorumda bulunmadı.

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