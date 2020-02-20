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'den 'a sert tepki: Utanmazlık...

Sözcüsü , 'deki saldırılarına devam eden Beşşar rejiminin 'ndaki uçuşları yeniden başlatmasını "utanmazlık" şeklinde nitelendirdi. Ortagus, "Gece gündüz İdlib halkının üzerine varil bombalarını yağdıran Esed, utanmaz bir şekilde Şam'dan 'Halep Katliam Havalimanı'na' kanlı uçuşlara yeniden başladığını duyuruyor. Bu, halkının hayal ettiği şey değil" dedi

AA Dünya
Giriş Tarihi: 21.2.2020 00:15 Güncelleme Tarihi: 21.2.2020 00:25 ABONE OL
ABD'den Esad'a sert tepki: Utanmazlık...

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ortagus, Twitter hesabından Suriye'ye ilişkin bir değerlendirme yaptı.

Kısa süre önce Halep Havalimanı'nı yeniden uçuşlara açtığını açıklayan Esed rejimine tepki gösteren Ortagus, "Gece gündüz İdlib halkının üzerine varil bombalarını yağdıran Esed, utanmaz bir şekilde Şam'dan 'Halep Katliam Havalimanı'na' kanlı uçuşlara yeniden başladığını duyuruyor. Bu, Suriye halkının hayal ettiği şey değil, onlar ölüm ve yıkımın kabusu içinde yaşıyorlar." ifadelerini kullandı.

2013'te Suriyeli muhaliflerin Halep'i ele geçirmesinin ardından kapatılan havalimanı, Esed rejiminin 2017'de kenti yeniden ele geçirmesinin ardından deneme uçuşlarına açılmıştı.

Esed rejimi, ülkenin en büyük ikinci kenti olan Halep'te Rusya ve İran'ın desteklediği saldırılarda on binlerce kişinin ölümüne neden olmuştu.

Esed rejimi güçleri, Aralık 2016'dan bu yana Halep kent merkezinin tamamını kontrol ediyor.

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ABD'den Esad'a sert tepki: Utanmazlık...
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