BAE’den İsrailli askerlere 1 milyon dolar maaş

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İSRAIL ile bazı Arap yönetimleri arasında perde arkasında sürdürülen ilişkiler derinleşiyor. İsrail basınında yer alan haberlerde, İsrailli ve ABD'li emekli bazı askerlerin Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) için çalıştığı iddia edildi. İddialara göre, BAE'nın başkenti Abu Dabi merkezli bir siber casusluk firması, ABD'li ve İsrailli emekli askerleri yüksek maaşla işe alıyor. Bu kişilere yıllık 1 milyon doları bulan maaşların yanı sıra lüks evler veriliyor. Firmanın Güney Kıbrıs'ta bir ofisi bulunuyor. Bu ofiste çalışan İsrail ordusundan emekli eski istihbaratçılar, Abu Dabi'nin hasım olarak gördüğü ülkeleri hedef alıyor. Saldırıların hedefinde gazeteciler, diplomatlar ve insan hakları aktivistleri de bulunuyor. İsrailli siber güvenlik firmaları ise BEA ve Suudi Arabistan gibi ülkelere istihbarat araçları satışı gerçekleştiriyor. O firmalardan biri de Tel Aviv merkezli NSO. Eski Amerikan İstihbarat Subayı Edward Snowden, Cemal Kaşıkçı'nın katledilmesinde NSO'nun ürettiği bir yazılımın kullanıldığını belirtmişti.