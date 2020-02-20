İdlib’de çocuklar donarak ölüyor

Suriye'nin İdlib kentinde Suriye rejiminin yoğun saldırılarının artmasıyla başlayan göç dalgası nedeniyle 500 binden fazla çocuğun hayatı tehlikeye girdi. Katar merkezli Al Jazeera ajansında yer alan habere göre, son günlerde sık sık bebek ölümleriyle gündeme gelen İdlib'de benzer bir acı daha yaşandı. Rejimin saldırılarından kaçan Mustafa Hamadi ve ailesi, İdlib'in kuzeyinde yer alan Killi köyündeki geçici çadır kampına yerleşti. 11 Şubat gecesi eksi 9 derece olan çadırda soğuktan uyuyamayan aile, gaz ısıtıcısını çadırın içine aldı. Sabah uyanan Mustafa ve eşi Amoun, 12 yaşındaki kızları Huda ve sadece 3 yaşında olan torunları Hoor'un karbonmonoksit zehirlenmesi nedeniyle öldüğünü fark etti. Mustafa'nın kardeşi Nizar Hamadi, El Cezire'ye yaptığı açıklamada, kardeşinin havalandırması olmayan çadıra gaz ısıtıcısının alınmayacağını bildiğini ancak başka seçeneğinin olmadığını dile getirdi. Geçtiğimiz günlerde de Türkiye sınırının sıfır noktasındaki Atme Kampı'na yerleşen Rahin ailesinin 7 aylık bebeği Abdulvahip, soğuktan donarak yaşamını yitirmişti. Sert geçen kış aylarında sıcaklığın gece saatlerinde sıfırın altına düştüğü kamplarda kalan 1.5 yaşındaki İman Ahmed Leyla bebekte soğuğa dayanamayıp hayatını kaybetmişti.Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet Suriye'de iç savaşın başladığı 2011'den beri en büyük göç dalgası yaşandığını belirterek, İdlib'deki insani durumun "dehşet verici" olduğunu ifade etti. BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock aralıktan bu yana çoğu kadın ve çocuk 900 bin kişinin çatışmalar ve saldırılar nedeniyle yer değiştirmeye mecbur kaldığını belirterek "Anneler çocuklarını sıcak tutabilmek için plastik yakıyor. Küçük çocuklar ve bebekler soğuktan ölüyor. Hastane, okul, cami, pazar yeri ve sivil yerleşim alanları hedef alınıyor. Eğitim askıya alındı, hastaneler kapandı. Ciddi bir salgın riski söz konusu. Temel alt yapı çökmek üzere" dedi.Tıbbi Yardım Örgütleri Birliği (UOSSM) çalışanı Mayada Qabalan ise üzerlerinde örtecek hiçbir şeyi olmayan ailelerin ağaçların altında uyumaya çalıştığını dile getirdi. BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), İcra Direktörü Henrietta Fore, "Suriye'nin kuzeybatısındaki katliamlar, çocuklara ağır kayıplar verdirmeye devam ediyor" açıklamasını yaptı. DIŞ HABERLER

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