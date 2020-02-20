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Başbakanı eski eşini öldürmekle suçlanıyor

ülkesi Başbakanı Thomas Thabane, eski eşi Lipolelo Thabane'yi öldürmekle suçlanıyor. Thabane, cuma günü Maseru Sulh Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak

AA Dünya
Giriş Tarihi: 21.2.2020 03:15 ABONE OL
Lesotho Başbakanı eski eşini öldürmekle suçlanıyor

Güney Afrika ülkesi Lesotho Başbakanı Thomas Thabane, eski eşi Lipolelo Thabane'yi öldürmekle suçlanıyor.

Lesotho Polisi Komiser Yardımcısı Paseka Mokete, yaptığı açıklamada, Başbakan Thabane'nin eski karısı Lipolelo Thabane'nin öldürülmesiyle bağlantılı bir cinayet suçlaması nedeniyle cuma günü Maseru Sulh Ceza Mahkemesi'nde hakim karşına çıkacağını belirtti.

Lipolelo Thabane, Thomas Thabane'nin 2017'de başbakan olarak göreve başlamasından 2 gün önce başkent Masure'deki evinin önünde ölü bulunmuştu. Başbakan ile eski eşinin o dönem boşanma sürecinde olduğu anlaşılmıştı.

Şubat ayı başlarında ise Thomas Thabane'nin şimdiki eşi Maesaiah Thabane de Lipolelo Thabane'yi öldürülmekle suçlanmıştı.

Eski eşinin ölümüyle hiçbir ilgisi olmadığını savunan Başbakan Thabane ise olaya dahline ilişkin herhangi bir bulguya rastlanırsa istifa edeceğini söylemişti.

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Lesotho Başbakanı eski eşini öldürmekle suçlanıyor
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