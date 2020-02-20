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, ve 'den kritik görüşmesi

Almanya Başbakanı Angela ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel , Rusya Devlet Başkanı Vladmir ile 'i görüştü. Macron ve Merkel, telefonda görüştükleri Putin'e, İdlib'de çatışmaların derhal son bulması çağrısında bulundu. İki lider, Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile (İdlib'de) siyasi çözüm bulunması için buluşmaya hazır olduklarını bildirdi

AA Dünya
Giriş Tarihi: 20.2.2020 23:59 Güncelleme Tarihi: 21.2.2020 00:05 ABONE OL
Merkel, Macron ve Putin'den kritik İdlib görüşmesi

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Merkel ve Macron, Putin ile telefonda görüşme gerçekleştirdi.

Şansölye Merkel ve Cumhurbaşkanı Macron, Suriye'nin İdlib kentinde felaket verici insani durumdan ne kadar kaygılı olduklarını ifade etti, Putin'e İdlib'de derhal çatışmaların son bulması çağrısında bulundu.

İhtiyaç sahipleri için insani yardımların erişiminin engellenmemesini isteyen iki lider, Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile (İdlib'deki) krizde siyasi çözümün bulunması için buluşmaya hazır olduklarını bildirdi.

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Merkel, Macron ve Putin'den kritik İdlib görüşmesi
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