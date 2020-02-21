Ankara’dan sert tepki

SaldırıyaAnkara'dan da sert tepki geldi. TBMM Genel Kurulu'nda AK Parti, CHP, İYİ Parti ve HDP Grup Başkanvekilleri konuşma yaparak saldırıyı kınadı.Başta Almanya olmak üzere Avrupa ülkelerinin, dünyanın çeşitli yerlerinde terörle mücadele için çalışma yürütürken kendi topraklarında ırkçı, yabancı düşmanı ve İslamofobik terörün yükselişine engel olmayı öncelemeleri gerekiyor.Irkçılık dünyada yok edilmesi gereken bir kavram.Irkçılık ve terörün tüm insanlığın ortak problemi.İslam ve Türk düşmanlığı birleşti. Avrupa ülkeleri durduramazlarsa çatışma başlar. Bu Avrupa'yı kaosa götürebilir.Aşırı sağcı, ırkçı, faşist bu şebekelerin DEAŞ'tan farkı yoktur.Irkçılık kolektif bir kanser.Irkçılık temelli bu şiddet sarmalının son bulmasını temenni ediyor, faillerinin cezalandırılmasını talep ediyoruz.Bu tip saldırıları net bir şekilde kınıyoruz. Alman makamları bu tür saldırılara karşı gerekli tedbirleri almalıdır. ANKARA

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