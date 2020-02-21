Ankara’dan sert tepki

Saldırıya
Ankara'dan da sert tepki geldi. TBMM Genel Kurulu'nda AK Parti, CHP, İYİ Parti ve HDP Grup Başkanvekilleri konuşma yaparak saldırıyı kınadı.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop:
Başta Almanya olmak üzere Avrupa ülkelerinin, dünyanın çeşitli yerlerinde terörle mücadele için çalışma yürütürken kendi topraklarında ırkçı, yabancı düşmanı ve İslamofobik terörün yükselişine engel olmayı öncelemeleri gerekiyor.
TBMM Başkanvekili Levent Gök:
Irkçılık dünyada yok edilmesi gereken bir kavram.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay:
Irkçılık ve terörün tüm insanlığın ortak problemi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:
İslam ve Türk düşmanlığı birleşti. Avrupa ülkeleri durduramazlarsa çatışma başlar. Bu Avrupa'yı kaosa götürebilir.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik:
Aşırı sağcı, ırkçı, faşist bu şebekelerin DEAŞ'tan farkı yoktur.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın:
Irkçılık kolektif bir kanser.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun:
Irkçılık temelli bu şiddet sarmalının son bulmasını temenni ediyor, faillerinin cezalandırılmasını talep ediyoruz.
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş:
Bu tip saldırıları net bir şekilde kınıyoruz. Alman makamları bu tür saldırılara karşı gerekli tedbirleri almalıdır. ANKARA