İran’da şok üstüne şok! Biri doktor, üç kişide daha virüs belirlendi

İran'ın Kum kentinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından biri doktor, 3 kişide daha virüs tespit edildi. Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, basına yaptığı açıklamada, Kum'da 2, Arak kentinde de 1 İranlı olmak üzere tedavi altına alınan üç kişide daha virüs tespit edildiğini duyurdu. Cihanpur, "Hastanelerde tedavi altına alınan üç kişide Kovid-19 tespit edildi. Ülkede Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 5'e yükseldi" dedi. Arak kentindeki hastanın Kum kentinden gelen bir doktor olduğunu aktaran Cihanpur, hastaların karantinaya alındığını kaydetti. İran'da önceki gün ilk kez Kovid-19 vakası tespit edilmişti. Cihanpur, Kum kentinde solunum yetmezliği şikâyetiyle gözetim altında tutulan ve koronavirüs test sonuçları pozitif çıkan 2 İran vatandaşının yaşamını yitirdiğini açıklamıştı. İran devlet televizyonu da hayatını kaybeden iki kişinin Çin'e seyahat etmediklerini ve Kum'da yaşayan İran vatandaşları olduklarını duyurmuştu.







BİR GÜNDE 104 ÖLÜM

Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 120'ye çıktı. Ülke genelinde çarşambadan perşembeye 108'i Kovid-19'un merkez üssü Hubey eyaletinde olmak üzere 114 kişi hayatını kaybetti. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, ülkede kesinleşen Kovid-19 vaka sayısı 11 bin 864'ünün durumu ciddi olmak üzere 74 bin 576'ya yükseldi. Ülkede Kovid-19'a yakalandıkları şüpheli olan kişilerin sayısı 4 bin 922'ye, müşahede altına alınanların sayısı 126 bin 363'e geriledi. Öte yandan China Daily gazetesinin haberine göre, Çin Devlet Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Ding Şiangyang, 10'u ülkenin Kovid-19 salgının merkez üssü Hubey eyaletinde, 29 yabancıda koronavirüs saptandığını açıkladı.







JAPONYA'DAKİ GEMİDE İKİ ÖLÜM

Japon haber ajansı Kyodo'nun haberine göre, 500'den fazla kişide Kovid-19 virüsünün tespit edildiği "Diamond Princess" gemisinde yolcu olan 80 yaşlarındaki bir kadın ve bir erkek öldü. Ölen yolcuların kimliklerine ilişkin detaylı bilgi verilmezken, söz konusu virüsten Japonya'da ölenlerin sayısı böylece 3'e yükseldi.







GÜNEY KORE'DE İLK KURBAN

Güney Kore'nin Kuzey Gyeongsang bölgesinde Kovid-19 nedeniyle ilk kez bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. 53 kişide daha Kovid-19'a rastlanmasıyla virüs bulaşan kişi sayısının 104'e çıktığı ülkede, yeni vakaların çoğunun görüldüğü Daegu'da Belediye Başkanı Kwon Young-jin, şehirdeki 2.5 milyon kişiye, virüsün yayılmasını engellemek için dışarı çıkmaktan kaçınmaları çağrısında bulundu.







BİRKAÇ AY İÇİNDE AŞI GELEBİLİR

İngiltere'deki Oxford Üniversitesi'nden Sarah Gilbert, yine İngiltere'de aşı geliştirme merkezi olarak faaliyet gösteren Jenner Enstitüsü ile birlikte bir aşı üzerinde çalıştıklarını, bu aşının birkaç ay içinde hazır olacağını söyledi. Gilbert, İngiliz medyasına verdiği demeçte, ilk aşamada bin dozluk hazırlanacak aşının klinik testlerinin yakında İtalya'da gerçekleştirileceğini söyledi.

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