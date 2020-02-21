NATO’dan Türkiye’ye destek

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NATO, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Türkiye'ye destek verdi. Twitter'dan paylaşılan klipte, Muharip Jet Pilotu Esra Özatay'ın anlatımıyla Türkiye'nin ittifaka sağladığı farklı katkılar aktarıldı. "NATO ortak değerlerden oluşan bir ailedir. Barış ve istikrar için müttefiklerimizle birlikteyiz. Türkiye NATO'dur. Biz NATO'yuz" mesajıyla paylaşılan klipte, Türk güvenlik güçlerinin görüntülerine de yer verildi. İttifaktaki ilk kadın jet pilotu Leman Bozkurt Altınçekiç'in Türk olmasından gurur duyuyoruz" ifadesini kullandı.