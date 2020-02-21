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Başbakanı, yeni hastaneye ismini verdi

Başbakanı İmran Khan, Pencap kentinde yeni açılan hastaneye ismini verdi. Başbakan Khan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 100 yataklı olan hastanenin yatak kapasitesini 400’e çıkarıldığını hatırlattı ve 100 yatağın halkın her kesimine ücretsiz hizmet vereceğini söyledi. Başbakan Kaan, Türkiye’ye Pakistan’ın sağlık hizmetlerine bulunduğu katkıdan dolayı teşekkürlerini iletti.

İHA Dünya
Giriş Tarihi: 21.2.2020 22:56 Güncelleme Tarihi: 21.2.2020 23:12 ABONE OL
Pakistan Başbakanı, yeni hastaneye Recep Tayyip Erdoğan ismini verdi

Pakistan Başbakanı İmran Khan, Muzaffargarh bölgesindeki Pencap kentinde açılışını yaptığı hastaneye Recep Tayyip Erdoğan adını verdi.

Khan, 100 yataklı olan hastanenin yatak kapasitesini 400'e çıkarırken, 100 yatağın halkın her kesimine ücretsiz hizmet vereceği, kalan yatakların ücretlendirileceğini açıkladı.

Khan, tören sırasında hastanenin Başkanı Khawaja Umar Farooq ve Kurucu Başkanı Mian Muhammad Ahsan ile de bir araya geldi. Pencap Belediye Başkanı Sardar Usman Buzdar'da törene katılarak, yaptığı açıklamada hastanede, evsiz ve yoksullara barınak ve gıda desteğinde bulunulacağını bildirdi.

Başbakan Khan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Türkiye'ye Pakistan'ın sağlık hizmetlerine bulunduğu katkıdan dolayı teşekkürlerini iletti.

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Pakistan Başbakanı, yeni hastaneye Recep Tayyip Erdoğan ismini verdi
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