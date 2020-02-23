Bilim heyeti Türk üssüne ulaştı

Antarktika'da Dismal Adası'na GNSS istasyonunun kurulmasının ardından seferine devam eden Türk Bilim Heyeti, geçen yıl faaliyete geçen geçici Türk Bilim Üssü'ne ulaştı. Bilim heyetinin üsse ulaşmasının ardından hep birlikte İstiklal Marşı okunarak Türk Bayrağı göndere çekildi. Bilim heyetini adada karşılayan ise penguenler ve foklar oldu. Bilim heyeti daha sonra Prof. Dr. Ersan Başar liderliğinde keşif turu yaptı. Zorlu doğa koşulları ve anlık değişen meteorolojik durumlara rağmen seferin başarılı bir şekilde sürdüğünü söyleyen Başar, "Horseshoe Adası'nda iki adet GNSS istasyonu kuracağız. Aynı zamanda bir yıl önce kurduğumuz meteoroloji istasyonumuzun bakımını yapacağız. Bilimsel çalışmalarda da göl ve deniz suyu örneklemesi yapılacak. Ayrıca taş, bitki örnekleri alınacak. Belarus ve Bulgaristan'dan gelen iki bilim insanı da misafirimiz olarak bizimle çalışıyor" dedi. 14 milyon kilometrekarelik alanıyla dünyanın 5'inci büyük kıtası olan Antarktika, Güney Yarımküre'nin en güneyinde yer alıyor. Dünyadaki tüm tatlı su rezervinin yüzde 75'i Antarktika'da bulunuyor. Kış mevsiminde yaklaşık 18 milyon kilometrekareyi bulan deniz buz alanı, yazın 2-3 milyon kilometrekareye düşüyor. Deniz buzları iklim sistemini dengelerken, besin zincirinin başlangıcı olan alglerin birikimini sağlıyor, çeşitli canlılara yuva ve üreme alanı oluyor. Antarktika, barındırdığı zengin doğal kaynakların yanı sıra iklim araştırmaları, jeofizik, biyoloji, uzay bilimleri ve diğer birçok bilim dalları için "doğal laboratuvar" özelliği taşıyor. Kıtada, zengin maden rezervlerinin de bulunduğu tahmin ediliyor. Kıtaya penguenler, foklar, balinalar, kuşlar ve çeşitli hayvanlar ev sahipliği yapıyor. Üslerin neredeyse yarısı ulaşımı kolay ve yaşama elverişli olan Antarktik Yarımadası'nda konumlanırken, Güney Kutup Noktası gibi zorlu koşullarda da üsler yer alıyor. Çoğu bilim üssü sadece yazın faaliyet gösterirken, bazı üslerde yıl boyunca çalışılabiliyor. Kıtaya bu yıl Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü koordinasyonunda 4. Ulusal Bilim Seferi'ni düzenleyen Türkiye, araştırmalarını bir üst seviyeye çıkarmayı ve danışman ülke statüsüne geçmeyi hedefliyor.

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