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Paşinyan alay konusu oldu

Paşinyan ülkesindetartışmalara sebep oldu. Ermenistan Başbakanlık sitesinde yayınlanan iyi ve kötü haberler kullanılmak üzere 2 farklı resim çektiren Paşinyan ülkesinde alay konusu oldu. Vatandaşlar Paşinyan'a tepki göstererk yöntemini eleştirdi

Giriş Tarihi: 23.2.2020 10:27 ABONE OL
Ermenistan Başbakanı Paşinyan alay konusu oldu
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın resmi açıklamalarında iki farklı fotoğraf kullanması ülkede alay konusu oldu.

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Ermenistan Başbakanlık sitesinde yayınlanan iyi ve kötü haberlerde kullanılmak üzere iki ayrı fotoğraf çektirdi. Başbakanlık sitesinde Paşinyan'ın olumlu haberlerde gülerken, kötü haberlerde somurturken verdiği poz kullanılıyor.

Paşinyan'ın resmi siteden böyle bir yöntem kullanması ülkede gündem oldu. Çok sayıda Ermeni, Paşinyan'ın yöntemini eleştirerek, söz konusu durumla alay etti.
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Ermenistan Başbakanı Paşinyan alay konusu oldu
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