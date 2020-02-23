Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > Irak'ta silahlı saldırılar düzenlendi! Saldırılarda ölü ve yaralılar var

'ta silahlı saldırılar düzenlendi! Saldırılarda ölü ve yaralılar var

'tan gelen son dakika bilgisine göre başkent 'ta silahlı saldırılar gerçekleşti. Irak'ın Bağdat ve Diyala vilayetlerinde yaşanan silahlı saldırılarda aralarında güvenlik görevlilerinin de bulunduğu 4 kişi öldürüldü, 6 kişi yaralandığı aktarıldı. Diyala vilayetinde gerçekleşen saldırının tarafından yapıldığı ifade edildi

AA Dünya
Giriş Tarihi: 24.2.2020 01:38 Güncelleme Tarihi: 24.2.2020 01:39 ABONE OL
Irak'ta silahlı saldırılar düzenlendi! Saldırılarda ölü ve yaralılar var

Bağdat polis idaresi tarafından yapılan açıklamada, kentin güney doğusundaki Betul bölgesinde bir trafik polisi, kentin doğusundaki Nasr bölgesinde gerçekleşen silahlı saldırıda ise bir sivil hayatını kaybetti.

SALDIRGANLARIN MOTORSİKLET KULLANDIĞI İFADE EDİLDİ

Başkenti doğusundaki Sadr bölgesinde de motorsiklet kullanan silahlı saldırganlar Milli Eğitim Bakanlığında görev yapan bir memuru öldürdü. Ayrıca, kentin güneyindeki Latife bölgesinde yaşanan patlamada ve Kerade bölgesindeki silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı.

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bağdat'ın doğusundaki Diyala vilayetinde gerçekleşen silahlı saldırıda bir sivil hayatını kaybetti, güvenlik noktasında düzenlenen DEAŞ terör saldırısında ise 3 polis yaralandı.

SON DAKiKA: Van depremi sonrası kahreden feryat! Eşi ve 3 çocuğunu kaybetti
İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı gerçekleşti!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Irak'ta silahlı saldırılar düzenlendi! Saldırılarda ölü ve yaralılar var
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN