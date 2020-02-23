Selamlaştık, 2 dakika sonra öldürdüler

Almanya'nın Hanau kentinde ırkçı teröristin aralarında 4 Türk'ün de bulunduğu 9 göçmen kökenliyi öldürmesinin ardından ülkede gözler bir kez daha ırkçı grupların işlediği suçlara çevrildi. Ülkede aşırı sağcılar 1990- 2020 yıllarında kundaklama, terörist eylem, adam öldürme ve yaralama gibi çok sayıda eylem gerçekleştirerek 200'ün üstünde kişiyi katletti. Almanya'nın Hanau kentindeki ırkçı terör saldırısında yaşamını yitiren Gökhan Gültekin'in babası Behçet Gültekin ise son terör saldırısını anlattı. Gültekin, Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) heyetinin ziyareti sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu. 52 yıldır Almanya'da yaşayan Behçet Gültekin "İki tane oğlum vardı, ikisi de burada doğup büyümedir. Saldırı kurbanı 37 yaşındaki küçük oğlumdu ve daha bekardı, benimle beraber duruyordu. Saat 22.00 civarı ben iş yerinden geçerken ona selam verdim. Birkaç arkadaşıyla orada oturuyorlardı, 2 dakika sonra öldürdüler, ayrılmamız 2 dakika sürdü. Ben inanmadım" ifadelerini kullandı.



IRKÇILIK KARŞITI YÜRÜYÜŞ

Kanser hastası olduğunu aktaran Gültekin, "Her hafta iki sefer Frankfurt Uni kliniğine gidip kemoterapi görüyorum, o beni götürüp getiriyordu, o bana tercümanlık yapıyordu. Eğer yaramaz bir çocuk olsaydı bunca zaman benimle yaşayamazdı. Çok yardımsever ve çok dindardır. Yardımseverdi. Onun için de nişan parası yapmak istiyorduk, nişan yapacaktık nasip olmadı" şeklinde konuştu. Başkonsolos Karartı ise bugün Hanau'da saat 13.30'dan itibaren ırkçılık karşıtı yürüyüş düzenleneceğini hatırlatarak, herkesi katılmaya davet etti.



SALDIRIDAN SONRA MÜSLÜMAN OLDU

Hanau kentindeki ırkçı terör saldırısından kurtulan Pieter Mienneman, Kelime-i Şehadet getirip Müslüman oldu ve Bilal ismini aldı. Hanau İslam Cemiyetinde cuma namazı sonrası Müslüman olan Kamerun asıllı Mienneman, saldırganın kurşunu bittiği için hayatta kaldığını söyledi.



Ryanair'in Başkanı Müslüman erkeklerin 'fişlenmelerini' istedi

Avrupa'da düşük fiyatla hizmet sunan hava yolu şirketi Ryanair'in İcra Kurulu Başkanı Michael O'Leary, Times gazetesine verdiği demecinde havaalanlarındaki mevcut güvenlik politikalarını eleştirdi. O'Leary, Müslüman erkeklerin havalimanlarındaki tehdidin kaynağı olduklarını ve fişlenmeleri gerektiğini ileri sürdü.