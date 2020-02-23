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, ve 'den gelen yabancıların ülkeye girişine izin vermiyor

hükümeti, yeni tip (Kovid-19) salgınına yönelik alınan önlemler kapsamında ve 'den gelen yabancı uyruklu kişilerin ülkeye girişine izin verilmemesi kararı aldı.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 23.2.2020 17:48 ABONE OL
Ürdün, İran ve Güney Kore'den gelen yabancıların ülkeye girişine izin vermiyor

Ürdün hükümet sözcüsü Emced el-Adayile yaptığı yazılı açıklamada, "İran ve Güney Kore'de Kovid-19'a yakalanan vakaların sayısının artması üzerine bu virüse karşı alınan ek önlemler bugün uygulanmaya başlandı." ifadelerine yer verdi.

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Hükümetin, geçici önlemler kapsamında hastalığın ana vatanı Çin başta olmak üzere İran ve Güney Kore'den gelen yabancı uyruklu kişilerin ülkeye girişlerinin engellenmesine karar verdiğini belirten Adayile, bu ülkelerden gelen Ürdünlülerin ise iki hafta boyunca karantinada tutulacağını kaydetti.

Güney Kore'de Kovid-19 salgınında 2 kişi hayatını kaybetmiş, vaka sayısı 433'e yükselmişti.

İran Sağlık Bakanlığının son verilerine göre, ülkede Kovid-19 vaka sayısı 43'e, ölü sayısı 8'e çıkmıştı.

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Ürdün, İran ve Güney Kore'den gelen yabancıların ülkeye girişine izin vermiyor
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