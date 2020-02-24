İtalya'da koronavirüs yayılıyor: Komşu ülkeler diken üstünde! Karantina başladı...

Avusturya'da Başbakan Sebastian Kurz, İçişleri Bakanı Karl Nehammer ve Sağlık Bakanı Rudi Anschober, düzenledikleri ortak basın toplantısında başta İtalya olmak üzere Avrupa'da etkisini gösteren Kovid-19 nedeniyle alınacak tedbirler ve yapılacak çalışmalara ilişkin kamuoyunu bilgilendirdi. Başbakan Kurz, virüs hakkında ülke genelinde bilgilendirme kampanyalarının yürütüleceğini, her gün kamuoyuyla gelişmelerin paylaşılacağını kaydederek, özellikle Kovid-19'un etkili olduğu ülkelere yönelik seyahat uyarısı yapılacağını söyledi.

ROMA'DA SAĞLIK BAKANLARI KOVİD-19'U GÖRÜŞECEK

Avusturya Sağlık Bakanı Rudi Anschober de İtalya'daki gelişmelerin yakından takip edildiğini dile getirdi.

İtalyan mevkidaşıyla konuya ilişkin görüşme yaptığını belirten Anschober, yarın İtalya'nın başkenti Roma'da komşu ülkelerin (Slovenya, Fransa, Avusturya, Almanya ve İsviçre) sağlık bakanlarıyla Kovid-19 hakkında görüşmek üzere bir araya geleceğini ifade etti.

ÇEKYA'DAN İTALYA'YA SEYAHAT UYARISI

Çekya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da Kovid-19 nedeniyle İtalya'ya seyahat edecek vatandaşlar uyarılırken, virüsün İtalya'nın kuzeyinde etkili olduğu, bu bölgeye gidilmemesi çağrısında bulunuldu.

MACARİSTAN'DA YOLCULARIN VÜCUT ISILARI KONTROL EDİLECEK

Macaristan makamlarından yapılan açıklamada, virüsün İtalya'da yayılması nedeniyle Macaristan'ın da çeşitli önlemler aldığı belirtildi.

Önlemler kapsamında, İtalya'dan Macaristan'a yapılan direkt uçuşlarla Macaristan'a ulaşan yolcuların havalimanlarında vücut ısılarının kontrol edileceği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, İtalya'dan Macaristan'a ulaşan 11'i öğrenci 15 kişilik grubun iki haftalık karantinaya alındığı bilgisi de paylaşıldı.

İTALYA'DA ÖLÜ SAYISI 6'YA ÇIKTI

İtalyan basınında yer alan haberlerde de ülkede Kovid-19'un yol açtığı salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 6'ya yükseldiği bildirildi.

Lombardiya bölgesinde dün Crema'dan sevk edildiği Brescia şehrindeki hastanede Kovid-19 taşıdığı tespit edilen ve halihazırda ileri safhada kanser hastası olduğu bildirilen bir kadının yaşamını yitirmesiyle salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya çıktı.

Ülkede virüsün bulaştığı kişi sayısı 222 olarak açıklanmıştı.

TÜRKİYE'NİN İTALYA'DAKİ MİSYONLARINDAN TÜRK VATANDAŞLARINA UYARI

Türkiye'nin Roma Büyükelçiliği ve Milano Başkonsolosluğu, İtalya'da Kovid-19 salgınının yoğun olarak görüldüğü yerlerdeki Türk vatandaşlarını sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla uyardı.

Türkiye'nin Milano Başkonsolosluğu, an itibarıyla salgından etkilenen Türk vatandaşı olmadığını belirtirken, vatandaşların tedbirli olması için Lombardiya Bölgesel Yönetimi'nin duyurduğu önlem ve tedbirleri paylaştı.

Roma Büyükelçiliği de tüm vatandaşlardan salgın hastalıklara yönelik alınacak önlemleri titizlikle uygulamaları ve resmi makamlarca yapılacak duyuruları yakından takip etmeleri tavsiyesinde bulundu.

Kovid-19 salgınının ülkenin kuzeyindeki bölgelerde hızla yayılması sebebiyle birçok kentte eğitim ve öğretime bir haftalığına ara verilmişti.

Milano'nun Duomo Katedrali başta olmak üzere pek çok kilise kapatılırken geleneksel Venedik Karnavalı iptal edilmişti.

İTALYA'DAN FRANSA'YA GELEN OTOBÜSTE YENİ TİP KORONAVİRÜS ŞÜPHESİ

İtalya'nın Milano kentinden Fransa'nın Lyon kentine gelen otobüsün şoförü ve bir yolcu, Kovid-19 taşıdığı şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Fransız yetkililerden yapılan açıklamada, Lyon'da yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı bir otobüs terminalinde bekletilen yolcuların dışarıya çıkmalarına izin verilmediği belirtildi.

Otobüs şöförü ve bir yolcunun koronavirüsü taşıdığı şüphesiyle hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

Öte yandan Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, koronavirüsle mücadeleye katkı sağlamak amacıyla onlarca milyon maske sipariş ettiğini açıkladı.

Diğer yandan başkent Paris'teki bir karakolun Çinli bir kişinin bayılması üzerine tedbir amacıyla kapatıldığı belirtildi. Yapılan tetkiklerin ardından bu kişinin Kovid-19 taşımadığının tespit edilmesiyle karakolun tekrar kapılarını açtığı ifade edildi.