Libya’da Hafter’e karşı seferberlik

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Libya'da Trablus'un batısındaki Zuwara bölgesinde seferberlik çağrısı yapıldı, Hafter'e karşı hazırlıklı olunması istendi. Zuwara Operasyon Odası, belediye meclisi, ilçeye bağlı askeri teşkilatlar, emniyet müdürlüğü ve Zuwara ileri gelen konsey üyelerine gönderilen yazıda, her türlü olağanüstü hale karşı önlem alınması istendi. Yazıda, bütün imkanların seferber edilerek, Zuwara ve çevresinin savaşa hazır olması gerektiği belirtildi. Batı bölgesinin zor bir aşamadan geçtiği belirtilen açıklamada, Hafter milislerinin hazırlıkları ve hareketlerinin tespit edildiği, Hafter milislerinin dinleme kayıtlarından da bir operasyon hazırlığında oldukları ifade edildi.