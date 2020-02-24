Sosyalist Sanders Nevada’yı aldı

BUGÜN NELER OLDU

ABD'de başkanlık yarışı devam ederken, Nevada'da Demokratların ön seçiminde Vermont Senatörü Bernie Sanders rakiplerine fark atarak birinci oldu. Anketlerde önde gözüken sol eğilimli tecrübeli senatör Sanders, resmi olmayan sonuçlara göre oyların yaklaşık yüzde 46'sını kazanarak rahat bir şekilde ipi göğüsledi. Seçim çalışmaları kapsamında Teksas'ta bulunan Sanders, burada Demokrat seçmenlerle düzenlediği mitingte sonuçları değerlendirdi. Nevada'yı kazandıkları için çok mutlu olduğunu kaydeden ve kendini daha güvende hissettiğini söyleyen Sanders, "Kimseye söylemeyin ama Teksas'ı da kazanacağız. Bunu duyunca Trump'ın sinirleneceğini biliyorum ama onu burada, Teksas'ta yeneceğiz " yorumunu yaptı. Böylece tartışmalı Iowa seçimlerinde kıl payı Buttigieg'e kaybeden ve ardından New Hamsphire'da rahat kazanan Sanders, 3. eyalette de ön seçimleri kazanmış oldu.