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'de ilk kez Kovid-19 vakası tespit edildi

Çin'de ortaya çıkıp bir çok ülkeyi etkisi altına alan koronavirüs (Kovid-19) Avrupa'nın bir ülkesinde daha görüldü. Sağlık Bakanlığı ülkede koronavirüs vakasına rastlandığını açıkladı. Ticino kantonunda yaşayan bir erkeğe yapılan testlerde koronavirüs tespit edildi.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 25.2.2020 21:55 Güncelleme Tarihi: 25.2.2020 22:01 ABONE OL
İsviçre'de ilk kez Kovid-19 vakası tespit edildi

İsviçre Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin İtalyanca konuşulan güney bölgesinde ve İtalya sınırında yer alan Ticino kantonunda yaşayan 70'li yaşlardaki bir erkeğin, Cenevre'de bulunan bir sağlık merkezinde yapılan testler sonucu Kovid-19 taşıdığının ortaya çıktığı belirtildi.

Açıklamada, "Enfekte olan kişi yaklaşık 10 gün önce İtalya'daydı ve Milano yakınlarındaki bir etkinliğe katıldı." ifadesi kullanıldı.

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İsviçre basınında yer alan haberlere göre ise hastanın 15 Şubat'ta Milano'da bir etkinlikte virüsü kaptığı ve ilk belirtilerin 2 gün sonra ortaya çıktığı kaydedildi.

Hastanın bir müddet ailesiyle birlikte kaldıktan sonra Ticino'daki bir klinikte karantinaya alındığı öğrenildi.

Öte yandan, İsviçre İçişleri Bakanlığı ise ülkede şimdiye dek şüpheli 300 Kovid-19 vakasının tespit edildiğini ama bunların hiçbirinde teyit edilmiş bir vaka bulunmadığı bilgisini paylaşmıştı.

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İsviçre'de ilk kez Kovid-19 vakası tespit edildi
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